Jadwal Liga 1 Pekan Ke-20, Siaran Langsung, Top Skor, dan Klasemennya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan ke-20 akan mulai bergulir Sabtu Hari ini, 15 Januari 2022. Ada lima pertandingan yang disiarkan Indosiar dan dua yang live di O Channel.

Sebagai pembuka rangkaian jadwal pekan ke-20, hari ini akan berlangsung pertandingan Persela Lamongan melawan Persija Jakarta. Kedua tim akan berusaha bangkit.

Persela saat ini tengah mengalami periode buruk yang panjang. Mereka tak pernah menang dalam 10 laga terakhirnya, sehingga terpuruk di zona degradasi. Tim itu menempati posisi ke-17 klasemen dengan nilai 15, tertinggal dua poin dari Persipura Jayapura yang ada di zona aman.

Persija Jakarta akan berusaha bangkit setelah dikalahkan Persipura Jayapura. Tim berjulukan Macan Kemayoran itu menempati posisi kedelapan klasemen dengan nilai 28.

Pada pekan ini Arema FC, yang memuncaki klasemen, akan menghadapi PSIS Semarang. Pertandingan antara kedua tim akan berlangsung Senin malam, 17 Januari 2022.

Bhayangkara FC, yang memiliki nilai sama dengan Arema, baru akan bermain Selasa malam, 18 Januari 2022. Mereka akan menjamu menghadapi Persebaya Surabaya, yang baru masuk ke posisi tiga besar klasemen.

Persib Bandung, yang pekan sebelumnya tergeser dari puncak klasemen, akan berusaha bangkit saat melawan Borneo FC, Selasa malam, 18 Januari. Tim Maung Bandung ada di posisi keempat dengan nilai 37, unggul tujuh angka dari lawannya yang ada di posisi keenam.

Jadwal Liga 1 pekan ini juga akan menghadirkan laga Bali United vs Persita Tangerang, Persikabo 1973 vs PS Barito Putera, PSM Makassar vs Persik Kediri, dan PSS Sleman vs Madura United.

Jadwal pekan ke-20 juga akan menghadirkan persaingan menjadi top skor. Saat ini, pemain Bali United itu mengemas 14 gol, unggul satu gol dari Ciro Alves (Persikabo) dan Youssef Ezzejjari (Persik Kediri).

