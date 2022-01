Jadwal BRI Liga 1 Pekan Ke-20 Usai: Simak Rekap Hasil, Klasemen, dan Top Skor

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-20 sudah tuntas digelar. Perubahan posisi tiga besar klasemen terjadi, sedangkan posisi tiga besar top skor masih tak berubah.

Arema FC harus kehilangan posisinya di puncak klasemen. Pada pekan ke-20 ini mereka hanya mampu bermain imbang 0-0 dengan PSIS Semarang, sehingga harus turun ke posisi kedua.

Posisi puncak klasemen direbut Bhayangkara FC yang berhasil menang 2-1 atas Persebaya Surabaya dalam laga terakhir pekan ke-20, Selasa malam. Kemenangan itu mengantar The Guardian mengemas nilai 43, unggul satu poin dari Arema FC.

Pada pekan ini, Persib Bandung juga mampu bangkit. Mereka menang 1-0 saat melawan Borneo FC. Hasil ini mengantar mereka kembali masuk posisi tiga besar klasemen, menggeser Persebaya, dengan nilai 40.

Persaingan di papan bawah tak kalah menarik. Tiga tim di zona degradasi, Barito Putera, Persela Lamongan, dan Persiraja Banda Aceh sama-sama hanya meraih hasil seri.

Barito Putera, yang ditahan Persikabo 1-1, kini menempati posisi ke-16 dengan nilai 16. Poin yang dimiliki tim itu sama dengan Persela Lamongan yang ada di bawahnya dan pekan ini mampu menahan Persija Jakarta 1-1. Persiraja masih berkutat di dasar klasemen dengan nilai 7 setelah bermain 0-0 dengan Persipura Jayapura.

Untuk persaingan berebut posisi top skor, pemain Bali United Ilija Spasojevic masih jadi yang tertajam dengan torehan 14 gol. Ia hanya unggul satu gol dari Ciro Alves (Persikabo) dan Youssef Ezzejjari (Persik Kediri).

Rangkaian jadwal BRI Liga 1 pekan ke-21 baru akan berlangsung mulai 26 Januari 2022. Laga yang akan berlangsung antara lain, Persib Bandung vs Persikabo, Persebaya vs PSS Sleman, Persita Tangerang vs Persija Jakarta, Arema FC vs Persipura Jayapura, dan Persik Kediri vs Bhayangkara FC.

