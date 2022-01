Jadwal Bola Sabtu 22 Januari: Man United, Man City, Inter, Dortmund, Atletico

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Ahad dinihari, 23 Januari 2022, menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Jerman.

Dari Liga Inggris, akan bergulir laga pekan ke-23. Malam ini Manchester United dan Manchester City akan sama-sama berlaga. MU menjamu West Ham, sedangkan Man City berlaga di kandang Southampton.

Selain kedua laga itu, malam ini juga ada pertandingan Everton vs Aston Villa, Brentford vs Wolves, Leeds United vs Newcastle United, dan Inter Milan vs Venezia.

Dari Liga Italia akan hadir jadwal pekan ke-23. Malam ini akan hadir laga Hellas Verona vs Bologna dan Genoa vs Udinese. Selain itu ada Lazio vs Atalanta yang akan disiarkan RCTI.

Dari Liga Spanyol, rangkaian jadwal pekan ke-22 akan menampilkan Levante vs Cadiz, Villarreal vs Real Mallorca, Sevilla vs Celta Vigo, dan Atletico Madrid vs Valencia. Adapun Liga Jerman akan diwarnai laga Hoffenheim vs Borussia Dortmund.

Jadwal bola selengkapnya:

Sabtu, 22 Januari 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-23, live Mola TV)

19:30 Everton vs Aston Villa

22:00 Brentford vs Wolves

22:00 Leeds United vs Newcastle United

22:00 Manchester United vs West Ham.

Liga Italia

(Pekan ke-23)

02.45 Hellas Verona vs Bologna

21.00 Genoa vs Udinese.

Liga Spanyol

(Pekan ke-22, live beIN Sports)

20:00 Levante vs Cadiz

22:15 Villarreal vs Real Mallorca.

Liga Jerman

(Pekan ke-20, live Mola TV)

21:30 Borussia Monchengladbach vs Union Berlin

21:30 Bayer Leverkusen vs Augsburg

21:30 Freiburg vs Stuttgart

21:30 Greuther Furth vs Mainz

21:30 Hoffenheim vs Borussia Dortmund.

Ahad dinihari, 23 Januari 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-23, live Mola TV)

00:30 Southampton vs Manchester City (SCTV).

Liga Italia

(Pekan ke-23)

00.00 Inter Milan vs Venezia

02.45 Lazio vs Atalanta (RCTI)

Liga Spanyol

(Pekan ke-22, live Bein Sports)

00:30 Sevilla vs Celta Vigo

03:00 Atletico Madrid vs Valencia.

Liga Jerman

(Pekan ke-20, live Mola TV)

00:30 Bochum vs FC Koln (tvOne).