Cedera Pada Laga AC Milan Vs Juventus, Ibrahimovic Diprediksi Absen 6 Laga

TEMPO.CO, Jakarta - Penyerang Zlatan Ibrahimovic mengalami cedera pada alga AC Milan vs Juventus Senin dini hari tadi. Ibra, sebutannya, diprediksi akan absen paling sedikit enam laga ke depan.

Penyerang veteran asal Swedia itu harus ditarik keluar pada menit ke-28. Pelatih Stefano Pioli memasukkan Olivier Giroud untuk menggantikan Ibra.

Menurut laman Football Italia, Ibra mengalami cedera kambuhan pada tendon achilles. Dia pernah mengalami cedera yang sama pada September lalu. Saat itu, Ibra harus absen dalam enam laga, empat di Liga Italia dan dua di Liga Champions. Total, Ibra absen selama hampir satu bulan pada saat itu.

Kambuhnya cedera tendon achilles itu membuat Ibra diprediksi akan absen minimal sebulan. Dia pun disebut tak bisa bermain pada enam laga, lima di Liga Italia dan satu di Coppa Italia.

Tiga dari enam laga tersebut sangat penting bagi Rossoneri. Mereka harus menghadapi Inter Milan dan Napoli di Liga Italia dalam satu bulan ke depan dan menghadapi Lazio di Coppa Italia.

Berikut daftar laga yang harus dijalani AC Milan tanpa Zlatan Ibrahimovic:

6 Februari 2022 - Inter Milan vs AC Milan - Liga Italia

9 Februari 2022 - AC Milan vs Lazio - Coppa Italia

13 Februari 2022 - AC Milan vs Sampdoria - Liga Italia

20 Februari 2022 - Salernitana vs AC Milan - Liga Italia

27 Februari 2022 - AC Milan vs Udinese - Liga Italia

6 Maret 2022 - Napoli vs AC Milan - Liga Italia

Cedera yang dialami Zlatan Ibrahimovic itu menambah panjang daftar pemain mereka yang masuk ruang perawatan. Sebelumnya bek Fikayo Tomori dan Simon Kjaer jugaa telah mengalami cedera bersama penyerang muda Pietro Pellegri.

Dengan begitu, Pioli terpaksa hanya memiliki Olivier Giroud untuk mengisi posisi ujung tombaknya dalam beberapa laga ke depan. Performa Giroud sendiri cukup lumayan dengan telah mencetak lima gol musim ini, hanya terpaut tiga gol dari Ibrahimovic yang menjadi pemain paling subur AC Milan.

Meskipun demikian, belum ada keterangan resmi dari AC Milan soal berapa laga Ibrahimovic bakal absen.

Laga AC Milan vs Juventus berakhir dengan imbang 0-0. Hasil itu membuat posisi AC Milan di klasemen Liga Italia turun ke peringkat ketiga dengan perolehan 49 angka dari 23 laga. Mereka disalip oleh Napoli dengan perolehan yang sama namun unggul selisih gol. Sementara Juventus tetap berada di posisi kelima.

FOOTBALL ITALIA| TRANSFERMARKT

