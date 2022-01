Piala Afrika 2021: Senegal Lolos, Simak Rekap Hasil dan Jadwal Semifinal

TEMPO.CO, Jakarta - Senegal berhasil meraih tiket semifinal Piala Afrika 2021. Mereka lolos dengan menyingkirkan tim pembunuh raksasa, Guinea Ekuatorial, berkat kemenangan 3-1 di Yapunde, Kamerun, Senin dinihari, 31 Januari 2022.



Famara Diedhiou membuka keunggulan Timnas Senegal. Namun, Jannick Buyla mengantar Guinea Ekuatorial menyamakan kedudukan.

Dua pemain pengganti Cheikhou Kouyate dan Ismaila Sarr mengembalikan keunggulan Senegal dan sekaligus memastikan mereka ke babak semifinal.

Senegal yang menjadi salah satu favorit praturnamen ini akan bertemu Burkina Faso dalam pertandingan semifinal Rabu pekan ini.

Sebelumnya pada hari yang sama dalam pertandingan pertama dari dua pertandingan yang dilangsungkan di Stadion Ahmadou Ahidjou, Mesir mengalahkan Maroko 2-1 lewat babak perpanjangan waktu.

Mesir akan menghadapi tuan rumah Kamerun dalam semifinal lainnya Kamis, demikian Reuters.



Rekap Hasil Perempat Final Piala Afrika 2021:

Senegal vs Guinea Ekuatorial 3-1

Mesir vs Maroko 2-1

Burkina Faso vs Tunisia 1-0

Gambia vs Kamerun 0-2.

Jadwal semifinal Piala Afrika 2021:

3 Februari, 02.00: Burkina Faso vs Senegal

4 Februari, 02.00: Kamerun vs Mesir.

Baca Juga: Mohamed Salah Bantu Mesir Lolos ke Semifinal Piala Afrika