Jadwal Siaran Langsung Piala FA Babak Keempat, Dua Laga di RCTI

TEMPO.CO, Jakarta - Kompetisi Piala FA akan hadir sepanjang akhir pekan ini. Rangkaian pertandingan babak keempat (32 besar) akan hadir mulai Sabtu dinihari hingga Senin dinihari, 7 Februari 2022.

Pada Sabtu dinihari nanti, ada pertandingan Manchester United vs Middlesbrough. Laga ini dijadwalkan akan disiarkan RCTI.

Ini akan menjadi duel antara klub Liga Primer dan klub divisi 2. MU tk pernah kalah pada empat laga terakhir di semua kompetisi.

Middlesbrough masih berada di posisi ketujuh klasemen Championship. Mereka kalah sekali dalam 10 laga terakhirnya.

Laga lain yang juga disiarkan RCTI adalah Tottenham vs Brighton, pada Ahad dinihari. Ini jadi duel dua tim Liga Primer.

Tottenham baru kalah 0-2 dari Chelsea. Tim asuhan Antonio Conte itu menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 36, unggul 6 poin dari Brighton yang ada di posisi kesembilan.

Laga lain pada babak keempat ini antara lain Chelsea vs Plymouth Argyle, Everton vs Brentford, Stoke City vs Wigan Athletic, Manchester City vs Fulham, Wolverhampton vs Norwich City, Liverpool vs Cardiff City, Nottingham Forest vs Leicester City.

Jadwal bola babak keempat Piala FA 2021/2022:

Sabtu, 5 Februari 2022

03.00 WIB: Manchester United vs Middlesbrough (RCTI)

19.30 WIB: Kidderminster Harriers vs West Ham

19.30 WIB: Chelsea vs Plymouth Argyle

22.00 WIB: Crystal Palace vs Hartlepool United

22.00 WIB: Huddersfield Town vs Barnsley

22.00 WIB: Peterborough United vs QPR

22.00 WIB: Southampton vs Coventry City

22.00 WIB: Everton vs Brentford

22.00 WIB: Stoke City vs Wigan Athletic

22.00 WIB: Manchester City vs Fulham

22.00 WIB: Wolverhampton vs Norwich City.

Ahad, 6 Februari 2022

00.30 WIB: Cambridge United vs Luton Town

03.00 WIB: Tottenham Hotspur vs Brighton (RCTI).

19.00 WIB: Liverpool vs Cardiff City

23.00 WIB: Nottingham Forest vs Leicester City.

Senin, 7 Februari 2022

01.30 WIB: Bournemouth vs Boreham Wood.

Di ajang Piala FA musim ini, Leicester City merupakan juara bertahan.

