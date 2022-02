Jadwal Liga Europa Babak Play-off 16 Besar, Barcelona vs Napoli Live di SCTV

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Europa mulai memasuki babak play-off 16 Besar. Pertandingan leg pertama akan berlangsung serentak pada pekan ini, dengan dua laga disiarkan SCTV.

Ada delapan tiket yang akan diperebutkan tim peserta. Tiap laga mempertemukan tim yang lengser dari Liga Champions (posisi ketiga klasemen) akan berhadapan dengan tim runner-up grup babak penyisihan grup Liga Europa.

Dari rangkaian laga yang tersaji, akan ada satu laga besar, Barcelona vs Napoli. Kedua tim akan bertemu Jumat dinihari, 18 Februari 2022, mulai 00:45 WIB. Aksi keduanya, yang berlangsung di Camp Nou, akan disiarkan langsung SCTV.

Barcelona adalah tim peringkat ketiga fase grup Liga Champions. Sementara, Napoli adalah runner-up grup Liga Europa. Jadi, kedua tim harus saling mengalahkan untuk lolos ke babak 16 Besar.

Performa Barcelona, yang lengser dari Liga Champions, tengah beranjak naik di bawah polesan Xavi. Mereka idak pernah kalah pada tiga laga terakhir dan kini mulai bersaing di posisi empat besar Liga Spanyol alias di zona Liga Champions.

Napoli, runner-up babak grup Liga Europa, juga dalam trend bagus. Pasukan Luciano Spalletti tidak pernah kalah pada lima laga terakhirnya di Serie A. Mereka kini menempati posisi ketiga klasemen dengan nilai 53, di bawah AC Milan (55) dan Inter Milan (54).

Laga lain yang juga disiarkan langsung SCTV adalah Porto vs Lazio, yang juga akan berlangsung pada Jumat dinihari, tapi dimulai 03.00 WIB.

Inilah jadwal leg pertama selengkapnya:

Jumat, 18 Februari 2022

00:45 WIB - Barcelona vs Napoli (SCTV, Vidio)

00:45 WIB - Borussia Dortmund vs Rangers (Vidio)

00:45 WIB - Sheriff Tiraspol vs Braga (Vidio)

00:45 WIB - Zenit vs Real Betis (Vidio)

03:00 WIB - Porto vs Lazio (SCTV, Vidio)

03:00 WIB - Atalanta vs Olympiakos (Vidio)

03:00 WIB - RB Leipzig vs Real Sociedad (Vidio)

03:00 WIB - Sevilla vs Dinamo Zagreb (Vidio).

Leg kedua babak play-off 16 Besar Liga Europa akan berlangsung pada 24 Februari. Pemenang tiap laga dalam kedua leg sudah dinantikan 8 tim lain yang sudah lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup babak penyisihan.

