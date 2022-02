Hasil Liga Europa: Barca vs Napoli 1-1, Dortmund dan Lazio Keok, Sevilla Menang

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil leg pertama play-off babak 16 besar Liga Europa tersaji pada Jumat dinihari WIB, 18 Februari 2022. Barcelona ditahan Napoli, Borussia Dortmund dan Lazio kalah, sedangkan Sevilla dan Atalanta menang.

Barcelona ditahan Napoli 1-1 dalam pertandingan di Camp Nou. Napoli unggul lewat gol Piotr Zielinski pada menit ke-29. Barcelona lalu membalas lewat gol penalti Ferran Torres pada menit ke-59.

Dalam laga lain, Borussia Dortmund yang tak diperkuat Erling Haaland takluk 2-4 dari Rangers di Signal Iduna Park.

Gol Rangers dicetak James Tavernier (penalti), Alfredo Morelos, John Lundstram, dan dari bunuh diri Dan-Axel Zagadou. Gol Dortmund dicetak Jude Bellingham dan Raphael Guerreiro.

Kekalahan juga diderita klub Italia, Lazio. Mereka takluk 1-2 saat berlaga di kandang Porto. Lazio unggul lebih dahulu lewat Mattia Zaccagni. Namun, mereka kemudian dipukul dua gol Toni Martinez.

Dalam pertandingan lain, Sevilla menang 3-1 saat menjamu Dinamo Zagreb. Klub Spanyol itu meraih gol lewat penalti Ivan Rakitic serta aksi Lucas Ocampos dan Anthony Martial. Gol tunggal Dinamo diceploskan Mislav Orsic.

Atalanta, dari Italia, juga menang 2-1 saat menjamu Olympiakos (Yunani). Berat Djimsiti jadi bintang dengan memborong kedua gol Atalanta. Gol Olympiakos dicetak Tiquinho.

Sementara itu, Sheriff Tiraspol secara mengejutkan mengalahkan Braga 2-0 dan Real Betis menang 3-2 di kandang Zenit.

Rekap Hasil Play-off Babak 16 Besar Liga Europa:

Barcelona vs Napoli 1-1

Borussia Dortmund vs Rangers 2-4

Sheriff Tiraspol vs Braga 2-0

Zenit vs Real Betis 2-3

Porto vs Lazio 2-1

Atalanta vs Olympiakos 2-1

RB Leipzig vs Real Sociedad 2-2

Sevilla vs Dinamo Zagreb 3-1.

Rangkaian jadwal leg kedua Play-off Babak 16 Besar Liga Europa akan berlangsung serentak pada 24 Februari. Tim yang menang dalam kedua pertemuan berhak lolos ke babak 16 besar dan sudah ditunggu oleh para juara grup babak penyisihan.

