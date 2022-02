Jadwal Liga Spanyol Pekan ke-26, Barcelona dan Atletico Madrid Berat

TEMPO.CO, Jakarta - Persaingan Barcelona dan Atletico Madrid untuk memperebutkan posisi keempat klasemen masih akan mewarnai jadwal Liga Spanyol pekan ke-27. Kedua tim sama-sama akan menghadapi lawan yang tak mudah.

Barcelona dan Atletico saat ini sama-sama mengantongi 42 angka. Blaugrana sedikit diuntungkan karena memiliki selisih gol yang lebih baik plus baru bermain 24 kali.

Skuad asuhan Xavi Hernandez akhir pekan ini akan menghadapi Athletic Bilbao. Barcelona tengah memiliki motivasi tinggi karena mereka baru saja memastikan tiket babak perempat final Liga Europa dengan menyingkirkan Napoli.

Akan tetapi mereka tak bisa meremehkan Bilbao. Pasalnya skuad asuhan Marcelino sempat menahan imbang mereka pada pertemuan pertama dan bahkan meraih kemenangan pada laga babak 16 besar Copa del Rey.

Atletico Madrid di sisi lain harus menghadapi Celta Vigo. Manajer Diego Simeone harus kembali mengangkat moral anak asuhnya setelah mereka hanya bermain imbang 1-1 dengan Manchester United pada laga pertama babak 16 besar Liga Champions Kamis kemarin.

Sementara Real Madrid terbilang cukup nyaman di posisi puncak klasemen. Karim Benzema cs memiliki jarak enam angka dari Sevilla yang berada di posisi kedua. Mereka pun hanya akan menghadapi Rayo Vallecano pada akhir pekan ini.

Laga berat justru akan dihadapi oleh Sevilla. Ivan Rakitic cs harus menjamu tim peringkat ketiga, Real Betis yang tengah dalam performa apik. Betis mampu meraih empat kemenangan dari lima laga terakhirnya.

Berikut jadwal Liga Spanyol pekan ke-26:

Sabtu, 26 Februari

03:00 WIB - Levante vs Elche - beIN Sports 1

20:00 WIB - Real Mallorca vs Valencia - beIN Sports 1

22:15 WIB - Getafe vs Alaves - beIN Sports 1

Ahad, 27 Februari

00:30 WIB - Rayo Vallecano vs Real Madrid - beIN Sports 1

03:00 WIB - Atletico Madrid vs Celta Vigo - beIN Sports Connect

20:00 WIB - Villarreal vs Espanyol - beIN Sports 1

22:15 WIB - Sevilla vs Real Betis - beIN Sports 1

Senin, 28 Februari

00:30 WIB - Real Sociedad vs Osasuna - beIN Sports 1

03:00 WIB - Barcelona vs Athletic Bilbao - beIN Sports 1

Selasa, 1 Maret

03.00 WIB - Granada vs Cadiz - beIN Sports 1

Selain berkosentrasi di Liga Spanyol, Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, Sevilla, Real Betis dan Villarreal musim ini masih berkonsentrasi di kompetisi Eropa seperti Liga Champions dan Liga Europa.

Baca: Jadwal Liga Italia Akhir Pekan Ini, AC Milan dan Inter Milan Dapat Lawan Mudah