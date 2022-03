Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia: Perebutan 2 Tiket Putaran Final

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia akan hadir pada Kamis, 24 Maret 2022. Dua tiket putaran final berpeluang terdistribusi.

Simak jadwal selengkapnya, yang akan disiarkan live di RCTI+:

16:10 WIB - Australia vs Jepang

18:00 WIB - Korea Selatan vs Iran

19:00 WIB - Lebanon vs Suriah

19:00 WIB - Vietnam vs Oman

22:00 WIB - Cina vs Arab Saudi.

Klasemen Grup A

No Tim Main Poin 1 Iran 8 22 2 Korea Selatan 8 20 3 Uni Emirat Arab 8 9 4 Lebanon 8 6 5 Irak 8 5 6 Suriah 8 2

Klasemen Grup B

No Tim Main Poin 1 Arab Saudi 8 19 2 Jepang 8 18 3 Australia 8 15 4 Oman 8 8 5 Cina 8 5 6 Vietnam 8 3

Posisi dan Peta Terkini

Di grup A, Timnas Iran dan Korea Selatan sudah lolos. Pertemuan kedua tim malam ini akan jadi perebutan posisi juara grup.

Di Grup B, belum ada ada tim yang lolos. Arab Saudi akan lolos bola mampu meraih poin dalam laga melawan Cina. Jepang juga akan lolos bila mampu mengalahkan Australia.

Jadwal berikutnya

Jadwal pekan ke-10 akan berlangsung 29 Maret. Sedangkan penentuan tiket playoff, antara dua tim urutan ketiga, akan berlangsung pada Juni 2022. Selanjutnya tim pemenang akan berhadapan dengan tim urutan lima zona Amerika Latin untuk berebut satu tiket putaran final.

