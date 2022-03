Jadwal Bola Sabtu 26 Maret: Inggris, Jerman, Belanda, Spanyol, Juga Persija

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu hingga Ahad dinihari, 16 Maret 2022, akan menyajikan pertandingan BRI Liga 1 dan rangkaian uji coba dalam rangka FIFA Matchday.

Dari dalam negeri, kompetisi BRI Liga 1 akan menghadirkan satu laga pekan ke-33. Bhayangkara FC akan menghadapi Persija Jakarta dalam laga yang disiarkan Indosiar.

Kedua tim akan berusaha memperbaiki peringkat dalam kompetisi yang sudah dijuarai Bali United ini. Bhayangkara FC kini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 62 dan bisa naik ke urutan ketiga bila menang. Persija ada di posisi ketujuh dengan nilai 44.

Dari rangkaian FIFA Matchday, serangkaian uji coba menarik akan terjadi, termasuk melibatkan tim-tim raksasa Eropa yang sudah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2022. Inggris, Spanyol, Belanda, dan Jerman sama-sama akan berlaga.

Inggris akan mengasah kemampuan skuadnya dengan uji coba melawan Swiss. Spanyol akan melawan Albania. Belanda menjalani laga uji coba menantang melawan Denmark. Sedangkan Jerman akan melawan Israel.

Jadwal bola selengkapnya

Sabtu, 25 Maret 2022

BRI Liga 1

(Pekan ke-33)

17:30 Bhayangkara FC vs Persija Jakarta (Indosiar).

Uji Coba FIFA Matchday

(Live Mola TV)

19:00 Singapura vs Malaysia

21:00 Kroasia vs Slovenia

23:00 Finlandia vs Islandia.

Ahad, 27 Maret 2022

Uji Coba FIFA Matchday

(Live Mola TV)

00:00 Gibraltar vs Kepulauan Faroe

00:00 Irlandia vs Belgia

00:30 Inggris vs Swiss

00:30 Qatar vs Bulgaria

01:45 Spanyol vs Albania

02:00 Mauritania vs Mozambik

02:45 Belanda vs Denmark

02:45 Jerman vs Israel.

