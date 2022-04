Jadwal Bola Jumat Malam 8 April: Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Jerman

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Jumat malam hingga Sabtu dinihari, 9 April 2022, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Dari ajang Liga Inggris akan hadir satu laga pekan ke-32. Newcastle United akan menjamu Wolves. Kedua tim berada dalam tren berbeda.

Newcastle akan berusaha bangkit setelah terus kalah dalam tiga laga terakhirnya. Mereka kini menempati posisi ke-15 klasemen denga nilai 31.

Wolves baru bangkit dan mengalahkan Aston Villa 2-1. Mereka kini menempati posisi kedelapan dengan nilai 49, terpaut dua dari tim di zona Eropa.

Dari Liga Spanyol akan hadir laga pekan ke-31. Sevilla akan menjamu Granada.

Sevilla akan berusaha bangkit setelah gagal menang dalam empat laga terakhirnya. Mereka kini ada di posisi keempat klasemen dengan nilai 57, tertinggal 12 poin dari Real Madrid di puncak klasemen.

Granada baru ditahan Rayo Vallecano. Mereka ada di posisi ke-16 dengan nilai 29.

Dari Liga Jerman, malam ini ada laga Stuttgart vs Dortmund yang live di TV One. Sedangkan Liga Prancis akan menampilkan pertandingan Lorient vs Saint-Etienne.

Jadwal bola selengkapnya:

Sabtu, 8 April 2022

Liga Inggris

(Pekan ke-32, live Mola TV)

02.00 Newcastle vs Wolves

Liga Spanyol

(Pekan ke-31, live Bein Sport)

02.00 Sevilla vs Granada

Liga Jerman

(Pekan ke-29)

01.30 Stuttgart vs Dortmund (TV One, Mola TV).

Liga Prancis

(Pekan ke-31)

02.00 Lorient vs Saint-Etienne.

Baca Juga: Jadwal Semifinal Piala AFF Futsal Siang Ini: Indonesia Hadapi Myanmar