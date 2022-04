Hasil Uji Coba Kedelapan Timnas U-19 Indonesia: Kalah 1-5 vs Pohang Steelers

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas U-19 Indonesia kalah 1-5 dari Pohang Steelers dalam laga uji coba kedelapan di Daegu, Korea Selatan, Sabtu, 9 April 2022. Pelatih Shin Tae-yong meminta skuadnya belajar dari kekalahan tersebut.

"Tim yang kami hadapi sangat kuat. Fisik dan tempo permainan mereka bagus. Para pemain ini harus bisa belajar secara keseluruhan aspek dari tim Pohang, mengenai sepak bola yang kuat itu seperti apa," ujar Shin Tae-yong, dikutip dari laman PSSI di Jakarta, Sabtu.

Menurut juru taktik asal Korea Selatan itu, Pohang Steelers masih terlalu kuat untuk anak-anak asuhnya. Hal tersebut membuat timnas U-19 tidak bisa mengembangkan permainan sesuai dengan rencana.

"Itu sangat disayangkan. Namun, pada babak kedua kami mulai beradaptasi dengan pertandingan. Saya berharap ini bisa dijadikan pengalaman yang baik untuk para pemain," kata Shin.

Satu-satunya gol Indonesia dalam laga kontra Pohang Steelers itu dilesakkan oleh Marselino Ferdinan. Itu menjadi gol kedua Marselino pada laga uji coba di Korea Selatan.

Pesepak bola berusia 17 tahun mengakui partai kontra Pohang Steelers berjalan dengan sulit, terutama pada babak pertama.

"Namun di babak kedua, kami sudah mulai bisa beradaptasi dan tenang dalam memainkan permainan sepak bola kami. Tentu saya bangga dan senang bisa cetak gol melawan tim sekelas Pohang. Kami akan lebih baik lagi ke depannya," tutur Marselino.

Timnas U-19 kini sudah menjalani delapan kali pertandingan uji coba di Korea Selatan, sebagai bagian persiapan menuju Piala Dunia U-20 2023. Pada pertandingan perdana, "Garuda Nusantara" kalah 1-5 dari Universitas Yeungnam, lalu takluk 0-7 dari timnas U-19 Korsel, kemudian menang atas Universitas Daegu 2-1 dan tunduk kembali dari timnas U-19 Korsel dengan skor 1-5.

Namun, Indonesia tak terkalahkan pada tiga laga terakhirnya, di mana mereka menahan seri Gimcheon Sangmu FC 2-2, mengandaskan Pohang Steelers pada pertemuan pertama dengan skor 2-0 dan mengalahkan Universitas Kyungil 2-1. Terkini, skuad berjuluk Garuda Nusantara takluk 1-5 dari Pohang Steelers.

Berikutnya, pada Rabu, 13 April 2022, Timnas U-19 Indonesia akan menjalani pertandingan uji coba terakhir di Korea Selatan dengan menghadapi Daegu FC.

Hasil dan jadwal pertandingan uji coba Timnas U-19 Indonesia di Korea Selatan:

22 Maret 2022: vs Universitas Yeungnam: kalah 1-5.

25 Maret 2022: vs timnas U-19 Korea Selatan: 0-7.

27 Maret 2022: vs Universitas Daegu: menang 2-1.

29 Maret 2022: vs timnas U-19 Korea Selatan: kalah 1-5.

5 April 2022: vs tim Gimcheon U-18: seri 2-2.

6 April 2022: vs tim Pohang Steelers FC: menang 2-0.

7 April 2022: vs Universitas Kyungil: menang 2-1.

9 April 2022: vs Pohang Steelers FC: kalah 1-5.

13 April 2022, melawan Daegu FC.

