Prediksi Chelsea vs Crystal Palace di Semifinal Piala FA Ahad Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Chelsea vs Crystal Palace akan hadir pada babak semifinal Piala FA di Stadion Wembley, Ahad malam, 17 April 2022. Pertandingan ini akan berlangsung mulai 22.30 WIB.

Setelah tersingkir di perempat final Liga Champions, Chelsea kembali menemui ujian berat lainnya dari rival sekota saat mengincar final Piala FA ke-16. Ajang Piala FA kini menjadi satu-satunya peluang Chelsea merebut trofi musim ini, setelah gagal di Liga Champions dan hanya menempati pos keempat di klasemen Liga Inggris.

Crystal Palace asuhan Patrick Vieira sedang menjalani tren positif dan siap mengadang langkah pasukan arahan Thomas Tuchel. Mereka tak terkalahkan dalam tujuh laga terakhir sebelum dihentikan Leicester akhir pekan lalu.

Tim berjulukan The Eagles ini juga punya ambisi besar merebut tempat di final Piala FA untuk kali ketiga dan yang pertama sejak 2016, saat mereka dikalahkan Manchester United di perpanjangan waktu.

Crystal Palace akan memanfaatka kelelahan Chelsea yang banyak mengeluarkan energi saat melawan Real Madrid di Bernabeu, tengah pekan lalu.

“Mereka bermain bagus. Itu adalah pertandingan besar dan mereka tampil bagus. Mereka tidak beruntung tidak lolos ke semifinal,” kata Vieira terkait duel di Bernabeu.

"Kami tahu apa yang diharapkan dari Chelsea. Kami tahu tim dan bakat individu mereka. Kami harus memberikan penampilan terbaik kami."

"Kami kalah 1-0 tetapi kami memberi mereka pertandingan yang sulit di liga dan kami menginginkan pendekatan yang sama. Untuk bermain sebaik mungkin dan mencoba dan memenangkan permainan. Kami ambisius."

Pada dua pertemuan musim ini di Liga Inggris, Chelsea menang 3-0 di Stamford Bridge dan 1-0 di kandang Crystal Palace. Secara statistik pertemuan, The Blues selalu menang atas The Eagles dalam 9 bentrokan terakhir. Total ada 33 kemenangan diraih Chelsea atas The Eagles, sementara lawannya itu menang 12 kali, dan sisanya 15 hasil imbang.

Pemenangan duel ini akan bertemu Liverpool yang berhasil menyingkirkan Manchester City pada Sabtu kemarin.

5 Pertemuan Terakhir

19-02-2022 - Crystal Palace 0-1 Chelsea (Liga Inggris)

14-08-2021 - Chelsea 3-0 Crystal Palace (Liga Inggris)

10-04-2021 - Crystal Palace 1-4 Chelsea (Liga Inggris)

03-10-2020 - Chelsea 4-0 Crystal Palace (Liga Inggris)

07-07-2020 - Crystal Palace 2-3 Chelsea (Liga Inggris).

Kondisi Terkini Tim:

Pemain Chelsea Romelu Lukaku diberitakan sudah fit setelah sempat mengalami cedera achilles dan absen kontra Real Madrid. Ross Barkley juga punya peluang tampil sebagai starter melawan The Eagles.

Sementara, Callum Hudson-Odoi tetap absen karena masalah achilles dan juga Ben Chilwell (lutut).

Crystal Palace masih menunggu kebugaran Tyrick Mitchell (betis) dan Michael Olise (kaki). Pemain kunci, Nathan Ferguson dipastikan absen begitu juga Will Hughes yang mengalami cedera.

Pemain pinjaman Chelsea Conor Gallagher tidak memenuhi syarat untuk bisa tampil setelah permintaan Palace ditolak The Blues.

Perkiraan Susunan Pemain

Chelsea (3-4-2-1); Mendy; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Kovacic, Kante, Alonso; Mount, Werner; Havertz.

Pelatih: Thomas Tuchel.

Crystal (4-4-2): Guaita; Clyne, Andersen, Guehi, Mitchell; McArthur, Kouyate, Schlupp; Ayew, Mateta, Zaha.

Pelatih: Patrick Vieira.

Prediksi Chelsea vs Crystal Palace

Chelsea akan tampil dengan membawa semangat penebusan setelah kandas di semifinal Liga Champions. Mereka unggul materi pemain dan kubu lawan justru harus tampil pincang. Karena itu, The Blues sangat diunggulkan untuk menang dan lolos ke final Piala FA.

