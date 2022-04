Hasil dan Klasemen Liga Inggris: Kalahkan Southampton 2-0, Burnley Tekan Everton

TEMPO.CO, Jakarta - Burnley menang 2-0 saat menjamu Southampton dalam laga tunda Liga Inggris, Jumat dinihari, 22 April 2022. Mereka pun menekan Everton dalam persaingan menghindari degradasi.

Pemain internasional Wales, Connor Roberts, membuat Burnley unggul pada menit ke-12. Ia menjebol gawang Fraser Forster dengan tembakan melengkung yang indah.

Burnley menggandakan keunggulan mereka satu menit sebelum akhir babak pertama. Nathan Collins menyundul tendangan sudut Josh Brownhill.

Burnley sempat mendapatkan gol ketiga ketika Jack Cork memasukkan bola pada menit ke-64. Namun gol itu dianulir dengan bantuan VAR karena offside.

Dengan kemenangan ini, Burnley memberi tekanan pada Everton dalam persaingan untuk melepaskan diri dari jerat degradasi. Tim itu menempati posisi ke-18 klasemen, yang merupakan zona degradasi, dengan nilai 28 dari 32 laga. Mereka hanya tertinggal satu poin dari Everton yang ada di atasnya dan baru bermain 31 kali.

Bagi Southampton, kekalahan ini membuat mereka hanya bisa menang sekali dalam lima laga terakhirnya. Mereka ada di posisi ke-13 klasemen dengan nilai 39.

Klasemen Liga Inggris

No Tim Main Gol Poin 1 Man City 32 75-20 77 2 Liverpool 32 83-22 76 3 Chelsea 31 66-27 62 4 Tottenham 32 56-38 57 5 Arsenal 32 49-39 57 6 West Ham 33 53-43 54 7 Man United 33 52-48 54 8 Wolves 32 33-28 49 9 Leicester City 31 47-51 41 10 Newcastle 33 37-55 40 11 Brentford 33 41-49 39 12 Brighton 33 29-41 39 13 Southampton 33 38-54 39 14 Crystal Palace 32 43-41 37 15 Aston Villa 31 42-46 36 16 Leeds United 32 38-68 33 17 Everton 31 34-53 29 18 Burnley 32 28-45 28 19 Watford 32 30-62 22 20 Norwich City 32 22-66 21

Rangkaian jadwal Liga Inggris akan kembali bergulir pada akhir pekan ini. Laga pekan ke-34 antara lain akan menampilkan partai Arsenal vs Manchester United, Manchester City vs Watford, Liverpool vs Everton, dan Chelsea vs West Ham.

