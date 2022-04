Jadwal Siaran Langsung Liga Italia Pekan Ke-34 dan Klasemennya

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia memasuki pekan ke-34. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung akhir minggu ini, dua di antaranya akan disiarkan langsung MNCTV.

Salah satu laga yang akan tayang live itu adalah adalah duel seru Inter Milan vs AS Roma pada Sabtu malam.

Inter Milan sangat membutuhkan kemenangan dalam laga di Stadion Giuseppe Meazza ini untuk memastikan tak ditinggal AC Milan dalam persaingan berebut gelar juara.

Tim asuhan Simone Inzaghi itu kini ada di posisi kedua klasemen dengan nilai 69 dari 32 laga. Mereka tertinggal dua angka dari AC Milan yang sudah bermain 33 kali.

Inter tengah dalam tren bagus dan terus menang dalam tiga laga terakhirnya di Serie A. AS Roma, juga tak pernah kalah dalam lima laga terakhir meski dua di antaranya seri. Pasukan Jose Mourinho itu menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 58.

Roma masih punya peluang berada di zona Liga Champions. Mereka hanya tertinggal lima angka dari Juventus di posisi keempat.

Laga tim Milan lainnya, AC Milan, juga akan disiarkan MNCTV. Rossoneri akan melawan Lazio di Stadion Olimpico, pada Senin dinihari WIB.

Milan akan berusaha bangkit setelah pekan lalu kalah 0-3 dari Inter Milan pada leg kedua semifinal Coppa Italia. Kekalahan itu bisa memukul mental pemain dalam konteks persaingan berebut gelar juara.

Lazio akan jadi lawan tak mudah. Mereka tak terkalahkan dalam tiga laga terakhirnya dan kini menempati posisi keenam, yang merupakan zona Liga Conference, dengan nilai 56.

Dalam laga lainnya, Juventus akan menyambangi markas Sassuolo. Sedangkan Napoli bertamu ke markas Empoli.

Liga Italia

(Pekan ke-34, live Bein Sports)

Sabtu, 23 April 2022

20.00 WIB: Venezia vs Atalanta

20.00 WIB: Torino vs Spezia

23.00 WIB: Inter Milan vs AS Roma (MNCTV).

Ahad, 24 April 2022

01.45 WIB: Hellas Verona vs Sampdoria

17.30 WIB: Salernitana vs Fiorentina

20.00 WIB: Empoli vs Napoli

20.00 WIB: Bologna vs Udinese

23.00 WIB: Genoa vs Cagliari.

Senin, 25 April 2022

01.45 WIB: Lazio vs AC Milan (MNCTV)

Selasa, 26 April 2022

01.45 WIB: Sassuolo vs Juventus.

Klasemen Liga Italia



