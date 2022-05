Pep Guardiola Sebut Manchester City Hadapi 3 Laga Final

Manager Manchester City Pep Guardiola dan Raheem Sterling saat latihan jelang laga semifinal Liga Champions di Etihad Campus, Manchester, 26 April 2022. Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

TEMPO.CO, Jakarta - Manajer Manchester City Pep Guardiola menegaskan kemenangan Liverpool atas Aston Villa tidak akan mempengaruhi timnya ketika menghadapi Wolves pada laga tunda pekan ke-33 Liga Inggris. Laga Wolves vs Manchester City akan tersaji di Stadion Molineux pada Kamis dini hari, 12 Mei 2022.

Kemenangan Liverpool 2-1 atas Aston Villa membuat tim asuhan Jurgen Klopp untuk sementara waktu menyamai poin City, yakni 86. Namun the Citizen masih unggul selisih gol dan tetap berada di posisi pertama klasemen.

"Tidak ada yang berubah. Kami tidak bisa mengontrol hasil Aston Villa vs Liverpool," kata Guardiola menjelang laga Wolves vs Manchester City.

Manajer asal Spanyol itu mengatakan tiga pertandingan terakhir pada Liga Inggris untuk Manchester City bak laga final. Sebab hasil pertandingan akan menentukan nasib mereka dalam mempertahankan gelar Liga Inggris.

Keberhasilan Raheem Sterling dan kawan-kawan mengamankan gelar Liga Inggris musim ini akan membuat Manchester City menjadi tim yang berhasil menyabet empat juara dalam lima tahun terakhir. Guardiola menilai, baik Manchester City dan Liverpool, harus tetap bangga atas pencapaian mereka sejauh ini pada Liga Inggris.

Pasalnya, kedua tim sudah menunjukkan penampilan yang baik sepanjang musim. "Kedua tim telah melakukan musim Liga Inggris yang mengesankan. Kami tahu persis apa yang harus kami lakukan: sembilan poin dan kami akan mencoba," kata mantan pelatih Bayern Munchen ini.

"Besok (laga melawan Wolves) adalah final. Rabu memberi kami kesempatan untuk tiba di pertandingan terakhir melawan Aston Villa. Ini sangat penting," ujar Guardiola.

Manchester City akan tampil pincang saat menjalani rangkaian jadwal terakhir musim ini. Pep Guardiola akan kehilangan tiga bek andalannya. Mereka adalah Ruben Dias, John Stones, dan Kyle Walker.

Laga terakhir Manchester City

12 Mei 2022, Wolves vs Manchester City

15 Mei 2022, West Ham vs Manchester City

22 Mei 2022, Manchester City vs Aston Villa

Laga terakhir Liverpool

11 Mei 2022, Aston Villa vs Liverpool 1-2

18 Mei 2022, Southampton vs Liverpool

22 Mei 2022, Liverpool vs Wolves

