UEFA Nations League: Prediksi Belanda vs Polandia, De Oranje Incar Tren Positif

TEMPO.CO, Jakarta - Turnamen UEFA Nations League Sabtu malam atau Ahad dini hari, 12 Juni 2022 akan menyajikan laga Belanda vs Polandia. Kedua kesebelasan yang berada di Grup A1 akan bertemu di Rotterdam.

Sejauh ini Belanda sudah mengemas dua kemenangan pada laga sebelumnya. Tim asuhan Louis van Gaal sedang dalam tren positif tahun ini dan punya modal bagus saat menjamu Polandia.

Tercatat tim berjuluk De Oranje ini belum terkalahkan sejak September 2021. Kekalahan terakhir dialami Belanda saat takluk 0-2 dari Republik Ceko pada babak 16 besar Euro 2020.

Sejak saat itu Belanda mencatat 11 pertandingan tanpa kekalahan dan hanya tiga kali menuai hasil seri. Timnas Belanda juga mencatat rapor positif di awal kompetisi UEFA Nations League 2022. Pada pertandingan perdana Belanda menghancurkan Belgia 4-1 di Brussels. Kemudian mereka mempermalukan tuan rumah Wales 2-1 di Cardiff tengah pekan kemarin.

Hasil tersebut membuat Belanda menguasai puncak klasemen Grup A dengan enam poin, dengan catatan enam gol serta dua kali kebobolan. Di sisi lain, Frenkie de Jong dan kawan-kawan nampak kesulitan mencetak clean-sheet di empat laga berturut-turut.

Sementara itu, Polandia berada di posisi tiga klasemen Grup A4 dengan tiga poin dari dua kali bermain. Robert Lewandowski dan kawan-kawan mengawali laga UEFA Nations League dengan mengalahkan Wales, meski tertinggal lebih dulu oleh gol Jonathan Peter Williams. Polandia membalas dengan dua gol dari Jakub Kaminski dan Karol Swiderski untuk mengunci tiga poin.

Namun, pil pahit harus mereka rasakan kala menderita kekalahan 1-6 dari Belgia. Nampaknya tidak mudah untuk merebut kemenangan dari Belanda yang punya rekor tak terkalahkan di kandang sebanyak 11 laga. Terakhir, kedua tim bertemu di UEFA Nations League dan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda.

Pertemuan Belanda vs Polandia

18/11/2020 Polandia vs Belanda 1-2

04/09/2020 Belanda vs Polandia 1-0

01/06/2016 Polandia vs Belanda 1-2

04/06/2000 Belanda vs Polandia 3-1

Kondisi kedua tim

Belanda

Matthijs de Ligt mengalami cedera di menit akhir pertandingan lawan Wales dan ini membuat Van Gaal mempunyai pilihan terbatas di lini belakang karena Virgil van Dijk tengah berlibur.

Nathan Ake berpeluang kembali mengisi barisan pertahanan dan Van Gaal kemungkinan tidak akan menurunkan Jordan Teze serta Cody Gakpo. Frenkie de Jong, Memphis Depay, Steven Bergwijn, dan Steven Berghuis diharapkan kembali ke skuad.

Polandia

Sedangkan Polandia tidak memiliki daftar pemain cedera untuk pertandingan kali ini Wojiech Szczesny bisa dimainkan di bawah mistar gawang dan bek tengah Kamil Gilik berpeluang mengikuti penampilan ke-95 bersama timnas.

Prediksi susunan pemain

Belanda (3-5-2)

Jasper Cillessen; Stefan de Vrij, Nathan Ake, Jurrien Timber; Daley Blind, Denzel Dumfries, Davy Klaassen, Frenkie de Jong, Steven Berghuis; Memphis Depay, Steven Bergwijn

Pelatih: Louis van Gaal

Polandia (4-4-2)

Wojciech Szczesny; Matthew Cash, Kamil Glik, Jan Bednarek, Nicola Zalewski; Grzegorz Krychowiak, Jacek Goralski, Mateusz Klich, Piotr Zielinski; Karol Swiderski, Robert Lewandowski

Pelatih: Czeslaw Michniewicz

Prediksi Belanda vs Polandia

Di atas kertas Belanda diunggulkan. Selain akan bermain di kandang, Louis Van Gaal punya materi pemain yang dalam. Perlu kerja keras bagi Polandia jika ingin pulang membawa poin.

Baca: Jadwal Bola Sabtu 11 Juni: Piala Presiden, Timnas Indonesia, UEFA Nations League