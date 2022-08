BRI Liga 1: Persikabo 1973 vs Bhayangkara FC 0-1, Simak Komentar Pelatih Kedua Tim

Dengan tambahan tiga poin, Bhayangkara FC untuk sementara di peringkat sembilan dengan delapan poin dari enam laga. Di pertandingan berikutnya The Guardian akan berhadapan dengan Persita Tangerang. Pertandingan pekan ketujuh tersebut akan berlangsung di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Ahad, 28 Agustus 2022.

Sementara itu, Pelatih Bhayangkara FC , Widodo C Putro, mengatakan, pertandingan berjalan dengan ketat dalam 90 menit. Bahkan kedua tim saling jual beli serangan. Kemenangan ini juga menjadi obat pelipur lara usia di pekan kelima Bhayangkara FC dikalahkan oleh Persia Solo 0-1.

Rekap Hasil dan Klasemen BRI Liga 1: Persis Solo vs Madura United 1-0, Lulinha Cedera

Hasil dan Klasemen BRI Liga 1: Persebaya vs PSIS 1-0, Persik vs PSS 0-2, Persib vs Bali United 2-3

Hasil dan Klasemen BRI Liga 1: Persebaya vs PSIS 1-0, Persik vs PSS 0-2, Persib vs Bali United 2-3

Persebaya Surabaya, PSS Sleman, dan Bali United sama-sama menang dalam laga pekan keenam BRI Liga 1.

Baca Selengkapnya