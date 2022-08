Jadwal Bola Sabtu 27 Agustus: BRI Liga 1, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari WIB, 28 Agustus 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan BRI Liga 1, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Prancis, dan Liga Jerman. Banyak laga menarik yang akan tersaji.

Inilah jadwal lengkapnya:

BRI Liga 1

Jadwal BRI Liga 1 memasuki pekan ketujuh. Hari ini ada tiga laga yang akan berlangsung, dua di antaranya disiarkan Indosiar. Simak selengkapnya:

16:00 Bali United vs Persik Kediri (Indosiar)

18:15 Madura United vs Persikabo 1973 (Vidio)

20:30 PSS Sleman vs Persebaya Surabaya (Indosiar).

Liga Inggris

Liga Inggris memasuki pekan keempat. Malam ini ada aksi sejumlah tim besar, termasuk Manchester United, Chelsea Liverpool, Manchester City, dan Arsenal.

Inilah jadwal lengkapnya, yang disiarkan Vidio:

18:30 WIB Southampton vs Manchester United

21:00 WIB Brentford vs Everton

21:00 WIB Brighton vs Leeds United

21:00 WIB Chelsea vs Leicester City

21:00 WIB Liverpool vs Bournemouth

21:00 WIB Manchester City vs Crystal Palace

23:30 WIB Arsenal vs Fulham (SCTV).

Liga Italia

Jadwal Liga Italia memasuki pekan ketiga. Malam ini ada Juventus vs AS Roma yang sama-sama masih tampil sempurna. Juga ada partai AC Milan vs Bologna.

Simak jadwal selengkapnya (live Bein Sport):

23:30 WIB Juventus vs AS Roma

23:30 WIB Cremonese vs Torino

01:45 WIB AC Milan vs Bologna

01:45 WIB Spezia vs Sassuolo.

Liga Spanyol

Liga Spanyol mulai memasuki pekan ketiga. Pada malam nanti ada tiga laga yang akan berlangsung dengan disiarkan Bein Sport, yakni:

22:30 WIB Elche vs Real Sociedad

00:30 WIB Rayo Vallecano vs Real Mallorca

03:00 WIB Almeria vs Sevilla.

Liga Jerman

Liga Jerman pekan keempat akan menghadirkan enam laga pada Sabtu dinihari nanti, yang semuanya akan disiarkan Mola TV. Laga yang menarik yang akan tersaji antara lain Bayern Munchen vs Monchengladbach dan Hertha Berlin vs Dortmund.

Simak jadwal selengkapnya:

20:30 Hertha Berlin vs Dortmund

20:30 Hoffenheim vs Augsburg

20:30 Mainz vs Bayer Leverkusen

20:30 RB Leipzig vs Wolfsburg

20:30 Schalke vs Union Berlin

23:30 Bayern Munchen vs Monchengladbach

Liga Prancis

Liga Prancis memasuki pekan keempat. Inilah jadwal hari ini:

22:00 Auxerre vs Strasbourg

02:00 Lens vs Rennes.

