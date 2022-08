Hasil Liga Inggris: Chelsea vs Leicester City 2-1, Raheem Sterling Borong 2 Gol

Gol tersebut semakin membuat tim tamu bersemangat untuk menyamakan kedudukan. Gawang Mendy dibombardir serangan-serangan The Foxes, tetapi para pemain Chelsea bekerja keras untuk mempertahankan keunggulan mereka.

Usai unggul, Chelsea mengubah permainan mereka. The Blues bermain dengan mengandalkan serangan balik sementara Leicester lebih menekan karena unggul jumlah pemain.

Meski hanya bermain dengan 10 pemain, Chelsea masih bisa mengimbangi permainan Leicester. Sementara The Foxes mencoba untuk menekan, tetapi babak pertama berakhir imbang tanpa skor.

Bermain di kandang sendiri, Chelsea tampil percaya diri. Namun, The Blues mengalami kesulitan untuk membuat peluang yang berbahaya karena anak asuh Brendan Rodgers bermain dengan sangat rapat di laga ini.

Manchester City vs Crystal Palace 4-2, Guardiola Panjang Lebar Puji Erling Haaland

Setelah gagal menang dalam tiga pertandingan, Liverpool mengamuk pada pekan keempat Liga Inggris. The Reds mengalahkan Bournemouth dengan skor 9-0.

Liga Inggris: Liverpool vs Bournemouth 9-0, Apa Kata Jurgen Klopp?

Rekap Hasil dan Klasemen Liga Italia: Juventus vs AS Roma 1-1, AC Milan vs Bologna 2-0

Hasil Liga Italia pada Sabtu malam, 27 Agustus 2022: Juventus vs AS Roma 1-1 dan AC Milan vs Bologna 2-0. Simak klasemennya.

