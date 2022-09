Jadwal Liga Inggris Sabtu 3 September: Everton vs Liverpool, Chelsea vs West Ham, Aston Villa vs Manchester City

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan keenam akan berlangsung pada Sabtu malam ini, 3 September 2022. Delapan pertandingan akan berlangsung secara maraton, salah sautnya disiarkan langsung SCTV.

Banyak laga menarik akan tersaji pada pekan keenam ini. Laga pembuka, Everton vs Liverpool, menjadi salah satu di antaranya.

Kebangkitan Liverpool akan diuji setelah terus menang dalam dua laga terakhirnya. Tim asuhan Jurgen Klopp itu kini menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 8, masih tertinggal 7 poin dari Arsenal yang ada di puncak.

Everton akan menyambut Liverpool dalam kondisi tertekan. Mereka belum pernah menang dalam lima laga awalnya sehingga kini berada di ambang zona degradasi, posisi ke-17, dengan nilai 3.

Laga lain yang tak kalah menarik malam ini adalah Aston Villa vs Manchester City, yang akan disiarkan SCTV. Man City, yang merupakan juara bertahan, saat ini ada di posisi kedua klasemen dengan nilai 13, tertinggal dua poin dari Arsenal. Sedangkamn Aston Villa sedang merana dan terpuruk di zona degradasi (posisi ke-19).

Malam ini juga ada Tottenham vs Fulham

dan Chelsea vs West Ham. Sedangkan laga besar Manchester United vs Arsenal, yang akan disiarkan langsung SCTV, dijadwalkam berlangsung Minggu malam.

Liga Inggris

(Pekan keenam, live Vidio)

Sabtu, 3 September 2022

18:30 WIB Everton vs Liverpool

21:00 WIB Brentford vs Leeds United

21:00 WIB Newcastle vs Crystal Palace

21:00 WIB Nottingham Forest vs Bournemouth

21:00 WIB Tottenham vs Fulham

21:00 WIB Wolverhampton vs Southampton

21:00 WIB Chelsea vs West Ham

23:30 WIB Aston Villa vs Manchester City (SCTV).

Minggu, 4 September 2022

20:00 WIB Brighton vs Leicester City

22:30 WIB Manchester United vs Arsenal (SCTV).

Klasemen Liga Inggris

