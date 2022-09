Jadwal Bola Sabtu 3 September: Liga 1, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Prancis

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari WIB, 4 September 2022, akan menampilkan rangkaian pertandingan BRI Liga 1, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Prancis, dan Liga Jerman.

Banyak laga menarik akan tersaji, termasuk AC Milan vs Inter Milan, Everton vs Liverpool, Chelsea vs West Ham, Real Madrid vs Real Betis, Sevilla vs Barcelona, dan Nantes vs PSG,

Inilah jadwal lengkapnya:

BRI Liga 1

Jadwal BRI Liga 1 sudah memasuki hari kedua pekan kedelapan. Hari ini ada tiga laga yang akan berlangsung, seperti di bawah ini:

16:00 Persis Solo vs PSIS Semarang (Indosiar)

18:15 Persikabo 1973 vs Borneo (Vidio)

20:30 Persija Jakarta vs Bhayangkara FC (Indosiar).

Liga Inggris

Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan keenam. Malam ini antara lain ada aksi Liverpool yang akan berlaga di kandang Everton. Chelsea akan menjamu West Ham United, sedangkan Manchester City akan melaan ke kandang Aston Villa.

Simak jadwal selengkapnya (live Vidio):

18:30 WIB Everton vs Liverpool

21:00 WIB Brentford vs Leeds United

21:00 WIB Newcastle vs Crystal Palace

21:00 WIB Nottingham Forest vs Bournemouth

21:00 WIB Tottenham vs Fulham

21:00 WIB Wolverhampton vs Southampton

21:00 WIB Chelsea vs West Ham

23:30 WIB Aston Villa vs Manchester City (SCTV).

Liga Italia

Jadwal Liga Italia pekan keempat akan diwarnai laga besar: AC Milan vs Inter Milan. Kedua tim membutuhkan kemenangan agar bisa bersaing dalam perebugan gelar juara.

Inter kini ada di posisi ketiga dengan nilai 9, tertinggal 1 poin dari Atalanta dan AS Roma. AC Milan ada di urutan keenam dengan nilai 8.

Simak jadwal selengkapnya (live Bein Sport dan Vidio):

20:00 WIB Fiorentina vs Juventus

23:00 WIB AC Milan vs Inter Milan

01:45 WIB Lazio vs Napoli.

Liga Spanyol

Jadwal Liga Spanyol akan memasuki pekan keempat. Real Madrid dan Barcelona akan tampil di laga berbeda.

Real madrid, yang memuncaki klasemen dengan nilai 9, akan menjamu Real Betis, tim urutan kedua yang mengemas nilai sama. Barcelona, yang kini ada di urutan ketiga denga nilai 7, akan berlaga di markas Sevilla, yang masih terpuruk du posisi 15.

Inilah jadwal selengkapnya (live Bein Sport):

19:00 WIB Real Mallorca vs Girona

21:15 WIB Real Madrid vs Real Betis

23:30 WIB Real Sociedad vs Atletico Madrid

02:00 WIB Sevilla vs Barcelona.

Liga Jerman

Jadwal Liga Jerman memasuki pekan kelima. Inilah rangkaian laga malam ini (live Mola TV):

20:30 Bayer Leverkusen vs Freiburg

20:30 Bochum vs Werder Bremen

20:30 Union Berlin vs Bayern Munchen

20:30 VfB Stuttgart vs Schalke

20:30 Wolfsburg vs Koln

23:30 Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig.

Liga Prancis

Liga Prancis akan memasuki pekan keenam. Malam ini antara lain akan hadir aksi Paris Saint-Germain (PSG) di kandang Nantes. PSG masih memuncaki klasemen dengan nilai 13, sama dengan Lens dan Marseille. Nantes ada di urutan ke-10 dengan nilai 6.

Jadwal:

02.00 Nantes vs PSG.

