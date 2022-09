Hasil Liga Inggris: Everton vs Liverpool Berakhir 0-0

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Everton vs Liverpool hadir pada pekan keenam Liga Inggris di Goodison Park, Liverpool, Sabtu, 3 September 2022. Pertandingan ini berakhir dengan skor 0-0.

Liverpool unggul dalam penguasaan bola, mencapai 59 persen. Mereka juga dominan dalam hal tembakan tepat sasaran ke gawang lawan, dengan 3 berbanding 3.

Hasil seri ini jadi kemunduran bagi Liverpool, yang sempat bangkit dengan memenangi dua laga beruntun. Mereka kini naik ke posisi keenam dengan nilai 9, unggul selisih gol dari Manchester United.

Bagi Everton, hasil ini memastikan mereka belum bisa menang dalam enam laga yang dijalani. Kini, mereka ada di posisi ke-17 denga nilai 4.

Kiper Everton, Jordan Pickford, menjadi pemain terbaik dalam laga ini. Ia beberapa kali melakukan penyelamatan penting.

Ia langsung memuji timnya seusai laga. "Kami kini memiliki karakter dan semangat tim. Kami belum bisa menang, tapi kami sulit dikalahkan," kata dia.

Susunan Pemain

Everton: Pickford, Patterson, Coady, Tarkowski, Mykolenko, Davies, Onana, Iwobi, Maupay, Gray, Gordon.

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Tsimikas, Elliott, Fabinho, Carvalho, Salah, Nunez, Diaz.

Laga Everton vs Liverpool menjadi pembuka rangkaian jadwal Liga Inggris pekan keenam. Malam ini juga masih ada pertandingan Tottenham vs Fulham, Chelsea vs West Ham United, dan Aston Villa vs Manchester City. Sedangkan laga besar Manchester United vs Arsenal akan berlangsung Minggu malam.

