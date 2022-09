Prediksi Manchester United vs Arsenal Pekan Keenam Liga Inggris Malam Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Manchester United vs Arsenal di Old Trafford pada Minggu, 4 September 2022, akan menjadi duel penting bagi kedua tim. Setan Merah akan menjadi ujian bagi The Gunners yang mencatat kemenangan sempurna dalam lima laga awal Liga Inggris musim ini.

Arsenal saat ini memimpin klasemen dengan 15 poin. Tim asuhan Mikel Arteta berpotensi memperlebar jarak dengan Manchester City dan Tottenham Hotspur, yang berada di bawahnya, jika mampu mengalahkan Man United.

The Gunners kini unggul dengan selisih satu angka dari City dan Spurs setelah kedua tim gagal meraih kemenangan di laga keenam mereka dan hanya bisa mendapatkan hasil imbang.

Sementara, Manchester United mengemas tiga kemenangan beruntun setelah kalah dalam dua laga awal. Momentum kebangkitan tim asuhan Erik ten Hag terjadi saat mereka mengalahkan Liverpool di kandang pada laga ketiga.

Setan Merah saat ini berada di peringkat kedelapan kalasemen dengan sembilan poin. Mereka akan bisa naik ke papan atas bila berhasil menghentikan laju kemenangan Arsenal.

Pertemuan kedua tim musim lalu di Liga Inggris, Manchester United berhasil mengalahkan Arsenal di kandang dengan skor 3-2. Namun, mereka kalah di pertemuan kedua di Emirates 3-1.

Namun, jika melihat rekor pertemuan lima laga terakhir sejak Januari 2020, Arsenal unggul dengan tiga kemenangan, sekali imbang dan hanya sekali kalah.

Berita Tim

Anthony Martial melewatkan dua pertandingan sebelumnya karena masalah Achilles. Erik ten Hag mengonfirmasi bahwa pemain Prancis itu akan kembali absen pada laga akhir pekan ini.

Di sisi lain, Antony yang baru direkrut dari Ajax menjelang bursa transfer musim panas ditutup, berpotensi menjalani debutnya di laga kandang Liga Inggris kali ini.

Gelandang Casemiro berpeluang main sebagai starter untuk kali pertamanya saat melawan Arsenal, menyusul dua laga sebelumnya dimainkan dari bangku cadangan.

Cristiano Ronaldo diperkirakan masih akan tampil dari bangku cadangan seperti laga sebelumnya.

Kiper Martin Dubravka yang juga baru bergabung dari Newcastle United dengan status pinjaman, bisa berada di skuad. Pemain Slovakia itu didatangkan untuk memberikan persaingan terhadap pejaga gawang utama David de Gea dan Tom Heaton.

Full-back Luke Shaw dan Aaron Wan-Bissaka masih diragukan fit untuk laga akhir pekan ini. Sementaram Facundo Pellistri, Phil Jones, Axel Tuanzebe, dan Brandon Williams masih dalam kondisi cedera.

Di kubu Arsenal, Arteta akan mengambil keputusan mendekati laga untuk ketersediaan kapten Martin Odegaard dan kiper Aaron Ramsdale. Pelatih Spanyol itu berharap keduanya dalam kondisi cukup fit untuk pertandingan di Old Trafford akhir pekan ini.

Martin Odegaard dipaksa keluar lapangan karena cedera kaki setelah berbenturan dengan John McGinn saat mengalahkan Aston Villa 2-1 di kandang pada laga sebelumnya.

Sementara, Ramsdale masih perlu diamati lagi kondisinya terbaru setelah mengalami hamstring di laga akhir. Di sisi lain, Matt Turner berpotensi menjalani debutnya jika kiper utama mereka tidak bisa dimainkan.

Albert Sambki Lokonga menggantikan Thomas Partey di lini tengah saat menghadapi Villa. Dia berpeluang turun sebagai starter saat melawan MU. Sedangkan Ben White bisa digeser ke lini tengah.

Untuk bek Oleksandr Zinchenko tidak bisa dimainkan karena cedera lutut. Pemain yang diboyong dari Manchester City itu telah melewatkan dua pertandingan terakhir Arsenal.

Gabriel Jesus akan bertanding menghadapi Manchester United untuk pertama kalinya sebagai pemain Arsenal. Saat ini kondisinya tidak ada masalah.

Perkiraan Susunan Pemain

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Malacia; Casemiro, Eriksen; Sancho, Fernandes, Ronaldo; Rashford

Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Tierney; Xhaka, Lokonga; Saka, Smith Rowe, Martinelli; Jesus

Prediksi Pertandingan Manchester United vs Arsenal

Ini akan menjadi laga sengit Liga Inggris. Manchester United dengan semangat yang tinggi bermain di hadapan pendukungnya di Old Trafford, akan menjadi tantangan yang tidak mudah bagi Arsenal. Terlebih, lini pertahanan Setan Merah dengan penampilan apik duet Raphael Varane dan Lisandro Martinez, tidak tertembus dalam dua laga terakhir.

Namun, tim asuhan Erik ten Hag masih kurang dalam serangan. Produktivitas gol masih sangat rendah dibandingkan pasukan Mikel Arteta. Man United baru mencetak tujuh gol dari lima laga, sementara Arsenal 13 gol.

Dengan melihat catatan penampilan kedua tim dan rekor pertemuan mereka, Arsenal berpotensi untuk bisa meraih kemenangan keenam mereka dan melanjutkan tren sempurnanya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan laga berakhir dengan hasil imbang atau kemenangan untuk tuan rumah jika Manchester United mampu bermain solid.

SKY SPORTS, SPORTS MOLE, WHO SCORED

Baca Juga: Laga Besar Liga Inggris: Manchester United vs Arsenal, Simak Rekor Head-to-Head Kedua Tim