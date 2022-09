Klasemen Liga 1 Pekan Kesembilan Setelah Madura United Kalahkan Bhayangkara FC 1-0

TEMPO.CO, Jakarta - Madura United dipastikan tetap menguasai puncak klasemen Liga 1 hingga rangkaian laga pekan kesembilan berakhir. Kemenangan 1-0 yang diraih saat menjamu Bhayangkara FC, Kamis, 8 September 2022, memastikan itu.

Bertanding di kandang sendiri, Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan, Madura United mampu meraih poin penuh. Gol tendangan bebas Hugo Gomes pada menit ke-29 menjadi penentu kemenangan.

Ini menjadi kemenangan ketiga yang diraih Madura United secara beruntun. Mereka kian mapan di puncak klasemen dengan mengemas 22 poin dari 9 laga. Mereka unggul empat poin dari Borneo FC di posisi kedua.

Bagi Bhayangkara FC, kekalahan ini menjadi yang kelima di musim ini, yang ketiga secara beruntun. Mereka kini ada di peringkat 14 dengan raihan 8 poin.

Jadwal Liga 1 akan kembali hadir pada Jumat, 9 September 2022.Ada dua laga yang akan berlangsung, yakni PSIS Semarang vs Persikabo 1973 dan Borneo FC vs Persita Tangerang.

Rekap Hasil dan Jadwal BRI Liga 1 Pekan Kesembilan

Kamis, 8 September 2022

Madura United vs Bhayangkara FC 1-0

Jumat, 9 September 2022

15:00 PSIS Semarang vs Persikabo 1973 (Indosiar)

18:15 Borneo FC vs Persita Tangerang (Vidio).

Sabtu, 10 September 2022

15:30 Bali United vs Dewa United (Indosiar)

18:15 PSS Sleman vs Persis Solo (Vidio)

18:15 Rans Nusantara FC vs Persik Kediri (Vidio)

20:00 PSM Makassar vs Persebaya Surabaya (Indosiar).

Minggu, 11 September

15:30 Arema FC vs Persib Bandung (Indosiar)

20:00 Barito Putera vs Persija Jakarta (Indosiar).

Klasemen BRI Liga 1

