Liga 1 Jumat Hari Ini: Prediksi Borneo FC vs Persita Tangerang

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Borneo FC vs Persita Tangerang akan hadir pada pekan kesembilan kompetisi Liga 1 2022-2023 di Stadion Segiri, Samarinda, Jumat, 9 September 2022. Kedua tim akan berhadapan mulai 18.15 WIB.

Borneo FC tak ingin kembali kehilangan poin pada pertandingan ini. Mereka membutukna kemenangan agar bisa mempertahankan posisinya di papan atas klasemen sementara Liga 1.

Sejauh ini, Pesut Etam masih berada di peringkat kedua dengan koleksi 18 poin dari delapan pertandingan. Jumlah ini setara dengan koleksi Bali United di peringkat ketiga. Jika gagal meraih kemenangan, bukan tidak mungkin posisi anak asuh Milomir Seslija akan tergusur dengan kontestan lain yang berada di lima besar.

Borneo FC juga butuh kemenangan untuk memperbaiki catatan penampilannya pada beberapa pertandingan terakhir. Setelah sempat mendulang lima kemenangan beruntun, tren positif ini terhenti pada laga terakhir pekan lalu saat dijegal tuan rumah Persikabo 1973 dengan skor 2-3.

Meskipun demikian, Borneo FC punya catatan yang positif saat bermain di kandang. Mereka selalu superior ketika menjamu tim-tim lawan yang bertandang. Tercatat, mereka selalu menang saat menjamu Arema FC (3-0), Persib Bandung (4-1), Persebaya (2-1), Dewa United (3-0), dan Persis Solo (2-1).

Sayangnya, Borneo FC harus berhati-hati untuk mengawal sektor pertahanan mereka. Sebab, bek tengah andalan Javlon Guseynov dipastikan absen. Menurut asisten pelatih Borneo FC, Akhyar Ilyas, bek asal Uzbekistan itu masih harus menjalani sanksi larangan bermain yang tersisa satu laga.

Ini menjadi catatan khusus. Sebab, menepinya Javlon membuat pertahanan Pesut Etam bisa keropos. Terbukti, mereka sudah kebobolan empat gol dalam dua laga terakhir.

"Hukuman terakhir untuk Javlon masih saat melawan Persita. Insya Allah sudah bisa tampil saat melawan Bhayangkara FC," kata Akhyar Ilyas.

Tanpa Javlon Guseynov, Borneo FC sepertinya masih akan mempercayakan duet Agung Prasetyo dan Diego Michiels di jantung pertahanan.

Di sisi lain, pelatih Persita Tangerang, Angel Alfredo Vera, juga sudah mengingatkan anak asuhnya untuk memperbaiki penyelesaian akhir. Hal itu terlihat jelas ketika Persita menghadapi Madura United pada laga terakhir mereka pekan lalu. Saat itu, mereka tumbang 0-1 karena gagal mengonversi peluang jadi gol.

"Kami melawan Borneo FC juga harus lebih tenang dalam melakukan penyelesaian akhir," kata Angel Alfredo Vera.

"Kadang-kadang, itu bukan karena kami tidak tenang, tetapi lawan bermain tertutup dan bertahan dengan bagus. Jadi, kami tidak bisa apa-apa," kata pelatih asal Argentina ini melanjutkan.

Perkiraan Susunan Pemain

Borneo FC (4-2-3-1): Dwi Kuswanto; Leo Guntara, Agung Prasetyo, Diego Michiels, Muhammad Fathur Rahman; Hendro Siswanto, Kei Hirose; Stefano Lilipaly, Jonathan Bustos, Terens Puhiri; Matheus Pato.

Pelatih: Milomir Seslija.

Persita (4-4-2): Dhika Bayangkara; Arif Setiawan, Yohannes Kandaimu, Agustin Cattaneo, Moh Toha; Elisa Basna, Ezequiel Vidal, Bae Sin-Yeong, Fareza Sudin; Ramiro Fergonzi, Wildan Ramdhani.

Pelatih: Angel Alfredo Vera.

5 Laga Terakhir Borneo FC

3 September 2022 - Persikabo vs Borneo FC: 3-2

28 Agustus 2022 - Borneo FC vs Persis: 2-1

23 Agustus 2022 - Borneo FC vs Dewa United: 3-0

19 Agustus 2022 - Borneo FC vs Persebaya: 1-0

12 Agustus 2022 - Persik Kediri vs Borneo FC: 1-2.

5 Laga Terakhir Persita Tangerang

2 September 2022 - Persita vs Madura United: 0-1

28 Agustus 2022 - Bhayangkara vs Persita: 2-3

24 Agustus 2022 - Persija vs Persita: 1-0

19 Agustus 2022 - Persita vs Persikabo: 5-3

14 Agustus 2022 - Persis vs Persita: 1-2.

Prediksi Borneo FC vs Persita Tangerang

Melihat performa selama ini, Borneo FC lebih diunggulkan untuk memenangi pertandingan Liga 1 ini.

