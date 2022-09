Jadwal Liga 1 Jumat 9 September dan Klasemen Pekan Kesembilan: Dua Laga, Satu Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pada Jumat, 9 September 2022, antara lain akan menyajikan laga kandang Borneo FC, menjamu Persikabo 1973. Suporter siap memenuhi Stadion Segiri, Samarinda.

Ketua Pusamania Lasihadu menyayangkan Borneo FC gagal memetik poin di kandang Persikabo. Dia menilai Pesut Etam layak menang atau seri karena mendominasi jalannya pertandingan.

"Jujur hasil yang sangat tidak diinginkan. Tapi semua harus segera melupakan kegagalan dan sekarang fokus mendukung tim melawan Persita," kata Adhu, sapaannya, seperti dikutip laman Liga Indonesia Baru.

Adhu memastikan pihaknya bakal mengerahkan kekuatan penuh. Dia tidak ingin Borneo FC berjuang sendirian saat bermain di kandang. Tradisi meraih kemenangan di Stadion Segiri diharapkan tak sirna.

"Kami juga sudah menyosialisasikan ke semua pengurus. Kami menekankan musim ini Borneo FC harus mendapat dukungan penuh. Agar bisa terus bersaing di papan atas," tegasnya.

Saat ini Borneo FC masih bersaing ketat di papan atas. Bahkan sempat nangkring di puncak klasemen. Sayang upaya memertahankan posisi di peringkat pertama gagal karena kalah dari Persikabo. "Secara permainan sudah bagus. Mental tim saat bermain tandang sangat baik. Hanya saja kurang beruntung," kata dia.

Jadwal Liga 1 hari ini, Jumat, 9 September 2022:

15:00 PSIS Semarang vs Persikabo 1973 (Indosiar)

18:15 Borneo FC vs Persita Tangerang (Vidio).

Hasil Sebelumnya dan Jadwal Berikutunya

Hasil Kamis, 8 September 2022:

Madura United vs Bhayangkara FC 1-0

Jadwal Sabtu, 10 September 2022

15:30 Bali United vs Dewa United (Indosiar)

18:15 PSS Sleman vs Persis Solo (Vidio)

18:15 Rans Nusantara FC vs Persik Kediri (Vidio)

20:00 PSM Makassar vs Persebaya Surabaya (Indosiar).

Jadwal Minggu, 11 September

15:30 Arema FC vs Persib Bandung (Indosiar)

20:00 Barito Putera vs Persija Jakarta (Indosiar).

Klasemen BRI Liga 1

