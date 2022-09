Jadwal Liga Italia Pekan Kedelapan: Inter vs Roma, Empoli vs AC Milan, Juve vs Bologna

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Italia akan memasuki pekan kedelapan yang akan berlangsung pada akhir minggu ini. Banyak laga menarik yang akan tersaji, termasuk Inter Milan vs AS Roma.

Pertandingan besar ini akan berlangsung di San Siro, Sabtu, 1 Oktober 2022, mulai 23.00 WIB. Kedua tim sama-sama masih tertinggal dalam persaingan perebutan gelar juara. Inter Milan menempati posisi ketujuh klasemen dengan nilai 12, sedangkan AS Roma setingkat diatasnya dengan keunggulan satu poin.

Jadwal Liga Italia lainnya pekan ini akan menampilkan laga Napoli vs Torino. Saat ini Napoli masih memuncaki klasemen dengan nilai 17. Tim itu akan berusaha mempertahankan posisinya itu saat menjalani laga kandangnya, melawan tim urutan kesembilan klasemen, pada 1 Oktober 2022.

Atalanta, tim penghuni posisi kedua klasemen yang memiliki nilai sama dengan Napoli, akan berlaga pada Minggu malam, 2 Oktober 2022. Mereka akan menjamu Fiorentina, yang ada di posisi ke-10 klasemen.

Jadwal Liga Italia pekan ke-8 juga akan diwarnai pertandingan Empoli vs AC Milan AC Milan dan Juventus vs Bologna.

AC Milan saat ini berada di posisi kelima klasemen dengan nilai 14, unggul 7 poin dari lawannya yang ada di posisi ke-14. Sedangkan Juventus masih tercecer di urutan kedelapan klasemen dengan nilai 10, unggul 4 angka dari lawannya yang ada di posisi ke-16.

Jadwal Liga Italia

(Pekan kedelapan, live Bein Sport)

Sabtu, 1 Oktober 2022

20.00 WIB Napoli vs Torino

23.00 WIB Inter Milan vs AS Roma.

Minggu, 2 Oktober 2022

01:45 WIB Empoli vs AC Milan

17.30 WIB Lazio vs Spezia

20:00 WIB Lecce vs Cremonese

20:00 WIB Sampdoria vs Monza

20:00 WIB Sassuolo vs Salernitana

23.00 WIB Atalanta vs Fiorentina.

Senin, 3 Oktober 2022

01:45 WIB Juventus vs Bologna

Selas, 4 Oktober 2022

01:45 WIB Hellas Verona vs Udinese.

Klasemen Liga Italia

