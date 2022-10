Jadwal Bola Minggu 2 Oktober: Man City vs Man United, Juga Ada Real Madrid dan Juventus

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola hari ini, Minggu hingga Senin dinihari, 3 Oktober 2022, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis.

Dari Liga 1, ada dua jadwal pekan ke-11. Namun, kedua pertandingan itu ditunda karena tragedi Kanjuruhan, yakni kerusuhan usai laga Arema FC vs Persebaya yang menewaskan 129 orang.

Jawal Liga Inggris akan memasuki pekan kesembilan. Malam ini ada laga besar Manchester City vs Manchester United. Selain itu, ada pula partai Leeds United vs Aston .

Liga Spanyol pekan ketujuh antara lain akan menghadirkan laga Real Madrid vs Osasuna.

Dari Liga Italia akan tersaji rangkaian jadwal pekan kedelapan, termasuk Juventus vs Bologna.

Liga Jerman akan menampilkan Hertha Berlin vs Hoffenheim dan Schalke vs Augsburg. Sedangkan Liga Prancis akan diwarnai pertandingan Monaco vs Nantes.

Jadwal Bola Selengkapnya

Minggu malam, 2 Oktober

Liga 1

15.30 PSIS Semarang vs Bhayangkara FC (dibatalkan)

20.00 Persib Bandung vs Persija Jakarta (dibatalkan).

Liga Inggris

(Pekan kesembilan, live Vidio)

20:00 Manchester City vs Manchester United

22:30 Leeds United vs Aston Villa.

Jadwal Liga Spanyol

(Pekan ketujuh, live Bein Sport)

19:00 Espanyol vs Valencia

21:15 Celta Vigo vs Betis

23:30 Girona vs Real Sociedad.

Jadwal Liga Italia

(Pekan kedelapan, live Bein Sport)

17.30 Lazio vs Spezia

20:00 Lecce vs Cremonese

20:00 Sampdoria vs Monza

20:00 Sassuolo vs Salernitana

23.00 Atalanta vs Fiorentina.

Liga Jerman

(Pekan kedelapan, live Mola TV)

20:30 Hertha Berlin vs Hoffenheim

22:30 Schalke vs Augsburg.

Liga Prancis

(Pekan kesembilan)

18:00 Lorient vs Lille

20:00 AC Ajaccio vs Clermont

20:00 Auxerre vs Brest

20:00 Toulouse vs Montpellier

20:00 Troyes vs Reims

22:05 Monaco vs Nantes.

Senin dinihari, 3 Oktober 2022

Jadwal Liga Spanyol

(Pekan ketujuh, live Bein Sport)

02:00 Real Madrid vs Osasuna.

Jadwal Liga Italia

(Pekan kedelapan, live Bein Sport)

01:45 WIB Juventus vs Bologna.

Liga Prancis

(Pekan kesembilan)

01.45 Lens vs Lyon.

Senin malam, 3 Oktober 2022

Liga 1

16.00 Barito Putera vs PSM Makassar (Indosiar).

Selasa dinihari, 4 Oktober

Liga Inggris

(Pekan kesembilan, live Vidio)

02:00 Leicester vs Nottingham.

Jadwal Liga Spanyol

(Pekan ketujuh, live Bein Sport)

02:00 Rayo Vallecano vs Elche.

Jadwal Liga Italia

(Pekan kedelapan, live Bein Sport)

01:45 WIB Hellas Verona vs Udinese.

