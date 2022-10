Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-10 dan Klasemen: Ada Laga Besar Arsenal vs Liverpool

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-10. Rangkaian pertandingannya akan berlangsung akhir minggu ini.

Salah satu laga besar yang akan tersaji adalah Arsenal vs Liverpool. Kedua tim akan berhadapan di Stadion Emirates pada Minggu malam, 9 September 2022.

Kedua tim mengalami nasib berbeda di awal musim ini. Arsenal tampil mengejutkan dan kini memuncaki klasemen dengan mengemas nilai 21 dari 8 laga, unggul satu angka dari Manchester City.

Liverpool, yang awalnya digadang-gadang sebagai salah satu calon juara, justru tampil kedodoran. Tim asuhan Jurgen Klopp itu baru dua kali menang dalam tujuh laga awalnya. Mereka terus ditahan lawan dalam dua partai terakhirnya dan kini menempati posisi kesembilan klasemen dengan nilai 10.

Dalam lima pertemuan terakhir antara kedua tim, Liverpool menang empat kali. Satu laga lainnya berakhir seri.

Selain Arsenal vs Liverpool, jadwal Liga Inggris pekan ini juga akan menghadirkan Manchester City vs Southampton. Selain itu ada Everton vs Manchester United, Brighton vs Tottenham Hotspur, dan Chelsea vs Wolves.

Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-10

Sabtu, 8 Oktober 2022

21:00 Bournemouth vs Leicester City

21:00 Chelsea vs Wolves

21:00 Manchester City vs Southampton

21:00 Newcastle vs Brentford

23:30 Brighton vs Tottenham Hotspur.

Minggu, 9 Oktober 2022

20:00 Crystal Palace vs Leeds

20:00 West Ham vs Fulham

22:30 Arsenal vs Liverpool.

Senin, 10 Oktober 2022

01:00 Everton vs Manchester United

Selasa, 11 Oktober 2022

02:00 Nottingham Forest vs Aston Villa.

