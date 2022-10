Jadwal Bola Sabtu 8 Oktober: AC Milan vs Juventus, Juga Chelsea, Man City, Madrid, PSG, Bayern

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 9 Oktober 2022, akan menampilkan pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Jerman, dan Liga Prancis. Banyak aksi dari klub besar.

Liga Inggris akan menghadirkan rangkaian pertandingan pekan ke-10. Malam ini antara lain akan hadir laga Brighton vs Tottenham Hotspur yang disiarkan SCTV. Selain itu akan ada juga partai Bournemouth vs Leicester City, Chelsea vs Wolves, dan Manchester City vs Southampton.

Liga Spanyola akan memasuki pekan kedelapan. Laga Getafe vs Real Madrid akan jadi salah satu daya pihkat malam ini. Selain itu ada pula pertandingan Atletico Madrid vs Girona dan Sevilla vs Athletic Bilbao.

Jadwal Liga Italia pekan kedelapan malam ini menampilkan laga besar AC Milan vs Juventus. Selain itu ada Sassuolo vs Inter Milan.

Dari Liga Jerman ada dua dua tim besar Dortmund vs Bayern Munchen. Sedangkan Liga Prancis menampilkan Reims vs PSG.

Jadwal bola selengkapnya

Sabtu, 8 Oktober 2022

Liga Inggris

(Pekan Ke-10, live Vidio)

21:00 Bournemouth vs Leicester City

21:00 Chelsea vs Wolves

21:00 Manchester City vs Southampton

21:00 Newcastle vs Brentford

23:30 Brighton vs Tottenham Hotspur (SCTV).

Liga Spanyol

(Pekan kedelapan, live Bein Sport)

19:00 WIB Almeria vs Rayo Vallecano

21:15 WIB Atletico Madrid vs Girona

23:30 WIB Sevilla vs Athletic Bilbao.

Liga Italia

(Pekan Kesembilan, live Bein Sports)

20:00 WIB Sassuolo vs Inter Milan

23:00 WIB AC Milan vs Juventus.

Liga Jerman

(Pekan kesembilan, live Mola TV)

20:30 Augsburg vs Wolfsburg

20:30 Bayer Leverkusen vs Schalke

20:30 Bochum vs Eintracht Frankfurt

20:30 Mainz vs RB Leipzig|

23:30 Dortmund vs Bayern Munchen.

Liga Prancis

(Pekan kesembilan)

22:00 Marseille vs Ajaccio.

Minggu dinihari, 9 Oktober 2022

Liga Spanyol

(Pekan kedelapan, live Bein Sport)

02:00 WIB Getafe vs Real Madrid.

Liga Italia

(Pekan Kesembilan, live Bein Sports)

01:45 WIB Bologna vs Sampdoria.

Liga Prancis

(Pekan kesembilan)

02:00 Reims vs PSG.