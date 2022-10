Rekap Hasil dan Klasemen Liga Spanyol: Bilbao vs Atletico Madrid 0-1, Sevilla Menang, Valencia Seri

TEMPO.CO, Jakarta - Atletico berhasil menang 1-0 saat berlaga di kandang Athletic Bilbao pada pekan kesembilan Liga Spanyol, Minggu dinihari, 16 Oktober 2022.

Kemenangan tipis ini dipastikan oleh gol Antoine Griezmann pada menit ke-47. Satu gol lainnya, dari Alvaro Morata, dianulir dengan bantuan VAR karena pelanggaran.

Atletico Madrid meraih kemenangan ketiganya secara beruntun.Mereka kain mantap di posisi ketiga klasemen. Mereka mengemas nilai 19, tertinggal tiga poin dari Barcelona dan Real Madrid yang ada di atasnya dan akan berhadapan malam ini.

Bagi Bilbao, hasil ini membuat mereka gagal menang dalam dua laga secara beruntun. Mereka masih ada di posisi keempat klasemen dengan nilai 17. Namun, posisinya bia digeser Real Betis dan Real Sociedad yang ada di batasnya dan belum memainkan laga kesembilan.

Dalam pertandingan lain, Sevilla menang 1-0 di kandang Real Mallorca. Mereka bangkit setelah gagal menang dalam tiga laga sebelumnya dan kini menempati posisi ke-13 klasemen dengan nilai 9. Mallroca setingkat di atasnya dengan nilai sama.

Sementara itu, Valencia bermain imbang 2-2 saat menjamu Elche.Valencia kini di posisi ke-13 klasmen dengan nilai 9, sedangkan Elche di dasar klasemen dengan poin 3.

Hasil dan Jadwal Liga Spanyol

(Pekan kesembilan, Live Bein Sport)

Sabtu, 15 Oktober 2022

Rayo Vallecano vs Getafe 0-0

Girona vs Cadiz 1-1

Valencia vs Elche 2-2

Real Mallorca vs Sevilla 0-1

Athletic Bilbao vs Atletico Madrid 0-1.

Minggu, 16 Oktober 2022

19:00 Celta Vigo vs Real Sociedad

21:15 Real Madrid vs Barcelona

23:30 Espanyol vs Real Valladolid.

Senin, 17 Oktober 2022

02:00 Real Betis vs Almeria

Selasa, 18 Oktober 2022

02:00 Villarreal vs Osasuna.

Klasemen Liga Spanyol

