Rekap Hasil Bola Kamis Dinihari 20 Oktober 2022: Liga Inggris, Liga Spanyol, Coppa Italia

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil bola pada Kamis dinihari, 20 Oktober 2022, menampilkan rangkaian pertandingan Liga Inggris, Liga Spanyol, dan Coppa Italia. Banyak hasil menarik yang tersaji.

Di Liga Inggris Manchester United dan Liverpool menang, sedangkan Chelsea tertahan. Di Liga Spanyol, Real Madrid menang saat berlaga dikandang Elche.

Inilah rangkumannya:

Liga Inggris

Hasil Liga Inggris pekan ke-12 hadir pada Kamis dinihari, 20 Oktober 2022. Manchester United dan Liverpool menang, sedangkan Chelsea tertahan.

Manchester United menang 2-0 saat menjamu Tottenham Hotspur. Mereka unggul berkat gol Fred (47) dan Bruno Fernandes (69).

MU bangkit setelah pekan lalu ditahan Newcastle 0-0. Mereka kini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 19.

Tottenham Hotspur gagal menhaga tren positifnya setelah terus menang dalam dua laga sebelumnya. Mereka kini berada di posisi ketiga klasemen dengan nilai 23.

Spurs unggul tiga poin dari Chelsea, yang berada di urutan keempat dan hanya mampu bermain 0-0 dengan Brentford.

Dalam laga lainnya, Liverpool menang 1-0 saat menjamu West Ham United. Gol tunggal dalam pertandingan itu diceploskan Darwin Nunez (22).

Kemenangan ini mengantar Liverpool baik ke posisi ketujuh klasemen. Mereka megemas nilai 16, masih tertinggal empat angka dari Chelsea di empat besar. West Ham ada di posisi ke-13 dengan nilai 11.

Dalam partai lain, Bournemouth takluk 0-1 saat menjamu Southampton.

Hasil Liga Inggris Pekan Ke-12

Bournemouth vs Southampton 0-1

Brentford vs Chelsea 0-0

Liverpool vs West Ham 1-0

Newcastle United vs Everton 1-0

Manchester United vs Tottenham 2-0

Arsenal vs Machester City (ditunda).

