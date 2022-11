Hasil Drawing Liga Europa Babak Playoff: Barcelona vs Manchester United

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil drawing Liga Europa untuk babak playoff sudah digelar di Nyon, Swiss, Senin, 7 November 2022. Laga besar Barcelona vs Manchester United tercipta.

Manchester United harus menempuh playoff setelah hanya jadi runner-up di babak penyisihan grup Liga Europa. Sedangkan Barcelona turun kasta setelah hanya finis ketiga di babak penyisihan grup Liga Champions. Kini keduanya harus saling mengalahkan untuk berebut tiket babak 16 besar Liga Europa.

Di tubuh Manchester United ada sosok Cristiano Ronaldo yang telah terbiasa melawan Barcelona saat masih membela Real Madrid. Pemain Portugal itu telah mencetak 20 gol dalam 34 penampilan sepanjang kariernya melawan Barcelona. Tapi, masih jadi pertanyaan apakah pemain ini masih akan jadi bagian MU saat laga digelar Februari, mengingat ia terus diisukan akan hengkang.

Dalam undian lainnya, klub raksasa Italia, Juventus, akan menghadapi tim asal Prancis, Nantes. AS Roma (Italia) akan menghadapi Salzburg (Austria), Ajax melawan Union Berlin, sedangkan Sevilla berhadapan dengan PSV Eindhoven.

Inilah hasil Undian play-off Liga Europa selengkapnya:

Barcelona vs Manchester United

Juventus vs Nantes

Sporting CP vs Midtjylland

Shakhtar Donetsk vs Rennes

Ajax vs Union Berlin

Bayer Leverkusen vs Monaco

Sevilla vs PSV Eindhoven

Salzburg vs Roma.

Jadwal Playoff