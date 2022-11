Hasil, Top Skor, dan Klasemen Liga Italia Pekan 15: Napoli Kian Mapan, Victor Osimhen Tertajam

TEMPO.CO, Jakarta - Napoli kian kokoh menguasai puncak klasemen Liga Italia. Pada pekan ke-15 mereka mengalahkan Udinese dengan skor 3-2 di Stadion Diego Armando Maradona, Naples, Sabtu, 12 November.

Napoli mampu unggul lebih dulu berkat gol yang dicetak oleh Victor Osimhen, Piotr Zielinski, dan Eljif Elmas. Udinese meraih duagol melalui Ilija Nestrovski dan Lazar Samardzic.

Berkat kemenangan ini, Napoli mempertahankan puncak klasemen sementara Liga Italia dengan torehan 41 poin dari 15 pertandingan. Mereka unggul 11 poin dari Lazio dan A Milan yang baru bermain 14 kali. Sedangkan Udinese masih tertahan di posisi ke-8 dengan raihan 24 poin.

Dalam laga lain, Samdoria takluk 0-2 saat menjamu Lecce. Mereka kian merana di zona degradasi (posisi 19) dengan nilai 6, tertinggal 9 poin dari lawannya yang ada di posisi ke-15.

Sementara itu, Bologna mengalahkan Sassuolo 3-0. Bologna ada di posisi ke-11 dengan nilai 19, unggul tiga angka dari Sassuolo di posisi ke-14.

Jadwal Liga Italia pekan ke-15 masih akan hadir malam ini. Laga yang akan hadir antara lain Atalanta vs Inter Milan, AS Roma vs Torino, AC Milan vs Fiorentina, Juventus vs Lazio.

Liga Italia Pekan Ke-15

(Live Bein Sports dan Vidio)

Sabtu, 12 November 2022

Empoli vs Cremonese 2-0

Napoli vs Udinese 3-2

Sampdoria vs Lecce 0-2

Bologna vs Sassuolo 3-0.

Minggu, 13 November 2022

18:30 WIB - Atalanta vs Inter Milan

21:00 WIB - AS Roma vs Torino

21:00 WIB - Monza vs Salernitana

21:00 WIB - Hellas Verona vs Spezia.

Senin, 14 November 2022

00:00 WIB - AC Milan vs Fiorentina

02:45 WIB - Juventus vs Lazio.

Klasemen Liga Italia

