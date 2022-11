Hasil Liga Italia: Atalanta vs Inter Milan 2-3, Simak Komentar Simone Inzaghi

Namun, masa depan Edin Dzeko di Inter Milan tidaklah pasti. Dia bergabung setelah meninggalkan AS Roma pada 14 Agustus 2021 dan kontraknya habis akhir musim nanti, 30 Juni 2023.

TEMPO.CO , Jakarta - Hasil pertandingan Liga Italia, Atalanta vs Inter Milan yang berlangsung di Gewiss Stadium, Bergamo, Minggu, 13 November 2022, berakhir dengan skor 2-3.

Hasil Liga Italia Pekan Ke-15: Atalanta vs Inter Milan 2-3, Edin Dzeko Borong 2 Gol

Prediksi Verona vs Juventus di Liga Italia Serie A Pekan ke-14 Malam Ini

Manajer AS Roma Jose Mourinho mengatakan bahwa salah satu pemainnya telah mengkhianati rekan satu tim dalam hasil imbang 1-1 melawan Sassuolo.

Sassuolo vs AS Roma Imbang, Jose Mourinho Sebut Ada Pemain Pengkhianat

Hasil - Klasemen Liga Italia Pekan 14: Inter Milan vs Bologna 6-1, Sassuolo vs AS Roma 1-1

Hasil Liga Italia pada Kamis dinihari, 10 November 2022: Sassuolo vs AS Roma 1-1dan Inter Milan vs Bologna 6-1. Simak klasemennya.

