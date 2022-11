Hasil Piala Dunia 2022: Belgia vs Maroko Skor Akhir 0-2

Hasil ini membuat persaingan di Grup F menjadi lebih menarik. Maroko naik ke puncak klasemen dengan nilai empat, unggul satu poin dari Belgia. Kroasia, yang memiliki nilai 1, akan menghadapi Kanada (0 poin) pada malam ini.

Susunan Pemain

Belgia: Thibaut Courtois, Timothy Castagne, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Thomas Meunier, Axel Witsel, Amadou Onana, Thorgan Hazard, Kevin De Bruyne, Eden Hazard (captain), Michy Batshuayi.

Moroko: Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat, Nayef Aguerd, Romain Saiss (captain), Hakim Ziyech, Azzedine Ounahi, Selim Amallah, Soufiane Boufal, Youssef En-Nesyri.

Jadwal Piala Dunia 2022 Lain Malam Ini

Pada pertandingan Piala Dunia 2022 sore hari, laga Jepang vs Kosta Rika berakhir 0-1. Sedangkan malam ini, setelah Belgia vs Maroko, masih ada dua laga yang akan berlangsung:

23:00 Kroasia vs Kanada (SCTV, Vidio, Moji)

02.00 Spanyol vs Jerman (SCTV, Vidio, Moji).

