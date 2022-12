Kondisi Terkini Christian Pulisic Menjelang Duel Belanda vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2022

Baca juga: Prediksi Piala Dunia 2022 Belanda vs Amerika Serikat pada Babak 16 Besar Malam Ini

Belanda memegang rekor dengan empat kali menang dan sekali kalah. Sebelum duel di babak 16 besar Piala Dunia 2022, pertemuan terakhir Belanda vs Amerika Serikat pada 2015 lalu. The Yanks berhasil menang 4-3.

Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar setelah menghuni posisi runner up di Grup B hasil dari sekali menang dan dua kali imbang, sedangkan Belanda merupakan juara Grup A (dua kali menang dan sekali imbang). Amerika dan Belanda belum pernah berjumpa dalam laga resmi. Mereka sudah pernah bertemu sebanyak lima kali dalam pertandingan uji coba.

TEMPO.CO , Jakarta - Christian Pulisic mendapatkan lampu hijau untuk membela Amerika Serikat saat menghadapi Belanda di babak 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar. Pertandingan Belanda vs Amerika Serikat akan berlangsung di Stadion Khalifa Internasional pada Sabtu, 3 Desember 2022, pukul 22.00 WIB.

Duel Belanda vs Amerika Serikat pada Sabtu, 3 Desember 2022 pukul 22.00 WIB menjadi pertandingan pertama fase gugur Piala Dunia 2022.

Jadwal Piala Dunia 2022 Sabtu 3 Desember: 2 Laga 16 Besar, Belanda vs AS dan Argentina vs Australia

Jadwal Piala Dunia 2022 mulai memasuki babak 16 besar. Sabtu malam ini ada laga Belanda vs Amerika Serikat dan Argentina vs Australia.

