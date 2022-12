Piala Dunia 2022: 10 Fakta Menarik dari Laga Brasil vs Korea Selatan yang Berakhir 4-1

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Brasil lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2022. Mereka mengalahkan Korea Selatan 4-1 di Stadium 974, Selasa dinihari, 6 Desember 2022.

Vinicius Junior, Neymar, Richarlison, dan Lucas Paqueta menjadi pencetak gol Timnas Brasil. Sementara satu gol Korea Selatan dilesatkan Paik Seung-ho.

Simak sejumlah fakta menarik dari laga Brasil vs Korea Selatan ini:

1. Brasil kini telah menggunakan semua 26 anggota skuad mereka di Piala Dunia 2022 (termasuk tiga penjaga gawang). Mereka menjadi tim pertama dalam sejarah Piala Dunia yang menggunakan sebanyak 26 pemain dalam satu edisi.

2. Brasil, yang pernah juata lima kali, telah melaju dari delapan pertandingan babak 16 besar Piala Dunia terakhir mereka.

3. Brasil mencetak empat gol dalam pertandingan babak sistem gugur di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1998 (4-1 vs Cile), mencetak lebih banyak gol dalam 36 menit pertama pertandingan ini (empat) daripada yang mereka lakukan di tiga babak penyisihan grup (tiga).

4. Brasil memimpin 3-0 setelah tempo 29 menit, menjadi yang paling awal mereka unggul tiga gol dalam satu pertandingan Piala Dunia. Ini juga jadi kali kedua mereka mencetak empat gol di babak pertama pertandingan Piala Dunia, juga saat melawan Meksiko pada tahun 1954.

5. Brasil telah memenangi keempat pertandingan Piala Dunia mereka melawan lawan Asia, dengan setiap pertandingan melawan tim yang berbeda (4-0 vs Cina, 4-1 vs Jepang, 2-1 vs Korea Utara).

6. Neymar menjadi pemain Brasil ketiga yang mencetak gol dalam tiga edisi Piala Dunia yang berbeda, menyamai torehan Ronaldo dan Pelé.

7. Neymar terpilih menjadi pemain terbaik (man of the match) laga Brasil vs Korea Selatan ini. Ia berperan penting untuk timnya, termasuk mencetak satu gol dan memberi satu assist.

8. Vinicius Júnior (22 tahun dan 146 hari) menjadi pencetak gol termuda untuk Brasil di Piala Dunia sejak Neymar pada 2014 (22 tahun dan 127 hari melawan Kroasia).

9. Thiago Silva menjadi pemain tertua yang mencatatkan assist di Piala Dunia (sejak 1966), menyalip Roger Milla dari Kamerun pada 1990 (38 tahun, 42 hari).

10. Brasil akan menghadapi Kroasia di babak perempat final yang akan berlangsung di Education City, pada 9 Desember mendatang.

