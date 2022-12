Jadwal Liga 1 Sabtu 24 Desember: 4 Laga, Aksi Persebaya dan Persib Live di Indosiar

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pada Sabtu, 24 Desember 2022, akan menampilkan empat pertandingan terakhir pekan ke-17. Aksi Persebaya Surabaya dan Persib Bandung di laga berbeda akan disiarkan oleh Indosiar.

Persebaya Surabaya akan menghadapi Dewa United di Stadion Manahan, Solo, mulai 15.00 WIB. Sedangkan Persib Bandung akan melawan Persikabo 1973 di stadion sama, mulai 18.00 WIB.

Persebaya Surabaya akan berusaha bangkit setelah gagal menang dalam empat laga. Mereka kini menempati posisi ke-11 klasemen dengan nilai 19, unggul lima angka dari Dewa United di posisi ke-16.

Baca Juga: Jokowi Doakan Indonesia Kalahkan Brunei di Piala AFF 2022

Persib Bandung akan berusaha menjaga tren positif setelah tak terkalahkan dalam delapan laga. Tim asuhan Luis Milla ini menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 29, unggul tujuh angka dari Persikabo yang menempati urutan kesembilan.

Dua laga lainnya, Persita Tangerang vs Barito Putera dan Persik Kediri vs Persis Solo akan disiarkan langsung oleh Vidio.

Jadwal Liga 1 Sabtu, 24 Desember 2022:

15:00 Dewa United vs Persebaya Surabaya (Indosiar)

15:00 Persita vs Barito Putera (Vidio)

18:00 Persikabo 1973 vs Persib Bandung (Indosiar)

20:15 Persik Kediri vs Persis Solo (Vidio).

Selanjutnya: Rekap hasil, jadwal, klasemen Liga 1