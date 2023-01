Prediksi Liga Italia Malam Ini: Duel AC Milan vs AS Roma pada Pekan Ke-17

TEMPO.CO, Jakarta - Prediksi Liga Italia pekan ke-17 pada Senin dinihari nanti, 9 Januari 2023, akan menampilkan laga AC Milan vs AS Roma. Kedua tim akan berhadapan di San Siro demi mulai 02.45 WIB.

AC Milan membutuhkan kemenangan untuk kembali merebut posisi dua klasemen dari Juventus. Poin maksimal juga bisa untuk terus menekan Napoli di puncak klasemen sementara.

Milan saat ini sedang dalam misi mempertahankan gelar Scudetto dua musim beruntun sejak 1994. Bagi Giallorossi laga ini akan jadi ujian yang bagus untuk kemampuan mereka menantang posisi empat besar.

Tim asuhan Stefano Pioli datang ke laga ini dengan kemenangan 1-0 atas Salernitana pada tengah pekan lalu. Mereka kini ada di posisi ketiga klasemen, di bawah Napoli (41 poin) dan Juventus (37).

AS Roma menempati posisi keenam klasemen dengan nilai 30. Mereka memetik kemenangan 1-0 dari Bologna tengah pekan lalu lewat gol penalti Lorenzo Pellegrini.

Secara rapor pertemuan, Rossoneri berhasil meraup empat kemenangan dari enam pertandingan terakhir melawan Roma. Musim lalu, mereka menang 3-1 atas tim ibu kota berkat gol Olivier Giroud, Junior Messias, dan Rafael Leao.

Jika kembali bisa membobol gawang Roma di laga nanti, itu akan menjadi kesepuluh beruntun di Serie A atau yang pertama kali seak 1972. AS Roma juga merupakan tim yang paling sering dikalahkan Milan di Serie A (78 dari 174). Kali terakhir Roma menang (2-1) atas Milan terjadi pada 27 Oktober 2019.

Baca Juga: Jadwal Bola Malam Ini, Ada Man City vs Chelsea dan Atletico vs Barcelona

Kondisi Terkini Tim:

AC Milan: Rossonerri kemungkinan akan kembali menurunkan starting eleven yang sama saat menang atas Salernitana di laga ini. Pelatih Pioli masih memiliki daftar cedera yang terus bertambah, ada sembilan pemain yang ada di ruang perawatan tim.

AS Roma: Jose Mourinho dibuat pusing dengan kemungkinan absennya Zaniolo dan Dybala setelah mengalami kram saat lawan Bologna. Dengan demikian, Tammy Abraham kembali ke starting XI sebagai striker tunggal untuk mencari gol di gawang Milan.

Perkiraan Susunan Pemain

AC Milan (4-2-3-1): Tatarasanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leão; Giroud

Pelatih: Stefano Pioli.

AS Roma (3-4-2-1): Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Çelik, Cristante, Mati, Zalewski; Pellegrini, Volpato; Abraham

Pelatih: Jose Mourinho.

Head-to-Head

174 Pertemuan

77 AC Milan menang

45 AS Roma menang

52 Imbang.

Pertemuan Terakhir

06-01-2022 AC Milan 3-1 AS Roma (Liga Italia)

31-10-2021 AS Roma 1-2 AC Milan (Liga Italia)

28-02-2021 AS Roma 1-2 AC Milan (Liga Italia)

26-10-2020 AC Milan 3-3 AS Roma (Liga Italia)

28-06-2020 AC Milan 2-0 AS Roma (Liga Italia).

Prediksi AC Milan vs AS Roma

Melihat performa kedua tim di musim ini, juga rekor pertemuan sebelumnya, AC Milan lebih diunggulkan untuk menang.

Baca Juga: Prediksi Manchester City vs Chelsea di Piala FA Malam Ini