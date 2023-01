Jadwal Liga 1 Putaran Kedua Dimulai Sabtu 14 Januari: Simak Laga Lengkap, Klasemen, dan Top Skor

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 putaran pertama sudah tuntas digelar, termasuk laga tundanya. Rangkaian pertandingan putaran kedua akan berlangsung mulai akhir pekan ini, Sabtu, 14 Januari 2023.

Pekan kedua Liga 1 akan kembali berlangsung normal. Sistem kandang serta tandang diterapkan lagi. Penonton juga sudah boleh kembali hadir di stadion.

Rangkaian jadwal Liga 1 minggu ke-18 akan berlangsung tiga hari. Pada hari pertama, Sabtu, awalnya ada lima pertandingan yang akan berlangsung. Namun, laga Persik Kediri vs Persita Tangerang dan Persikabo vs Persebaya kemudian ditunda karena masalah perizinan. Dua hari berikutnya, Minggu dan Senin, akan menampilkan masing-masing dua laga.

Hingga akhir putara pertama, PSM Makassar memuncaki klasemen. Mereka mengemas nilai 24 dari 17 laga, unggul satu angka dari Bali United, Madura United, dan Persib Bandung.

Pada pekan ini PSM akan menjamu PSS Sleman, pada Sabtu. Bali United berlaga di kandang Persija Jakarta sehari setelahnya.

Madura United menyambangi Barito Putera, Sabtu. Sedangkan Persib Bandung menjamu Bhayangkara FC, Senin mendatang.

Liga 1 Pekan Ke-18

Sabtu, 14 Januari 2023

15:00 Barito Putera vs Madura United (Vidio)

15:00 PSM Makassar vs PSS Sleman (Vidio)

15:15 Persik Kediri vs Persita Tangerang (ditunda)

16:00 Persebaya vs Persikabo 1973 (ditunda)

18:30 Dewa United vs Persis Solo (Indosiar).

Minggu, 15 Januari 2023

15:30 Persija Jakarta vs Bali United (Indosiar)

18:30 Arema FC vs Borneo FC (Indosiar).

Senin, 16 Januari 2023

15:00 RANS Nusantara vs PSIS Semarang (Vidio)

16:00 Persib Bandung vs Bhayangkara Solo FC (Indosiar)

Klasemen Liga 1







