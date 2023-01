Jadwal Bola Sabtu 14 Januari: Liga 1, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Prancis

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Sabtu malam hingga Minggu dinihari, 15 Januari 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Prancis.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

Liga 1 mulai memasuki putaran kedua, dengan diawali rangkaian laga pekan ke-18. Malam ini ada tiga laga yang berlangsung, sedangkan dua partai lainnya ditunda.

Jadwal

Sabtu, 14 Januari 2023

15:00 Barito Putera vs Madura United (Vidio)

15:00 PSM Makassar vs PSS Sleman (Vidio)

18:30 Dewa United vs Persis Solo (Indosiar)

Persik Kediri vs Persita Tangerang (ditunda)

Persebaya Surabaya vs Persikabo 1973 (ditunda).

Liga Inggris

Liga Inggris akan mulai memasuki pekan ke-20. Malam ini ada laga besar di Manchester, Manchester United vs Manchester City.

MU kini menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 35. Sedangkan Man City ada di posisi kedua dengan nilai 39.

Jadwal malam ini juga akan menampilkan laga Brighton vs Liverpool, Everton vs Southampton, dan Nottingham vs Leicester.

Baca Juga: Wout Weghorst Belum Bisa Debut di Laga MU vs Man City

Jadwal

(live Vidio)

19:30 Manchester United vs Manchester City

22:00 Brighton vs Liverpool (SCTV)

22:00 Everton vs Southampton

22:00 Nottingham vs Leicester

22:00 Wolves vs West Ham (Moji TV)

00:30 Brentford vs Bournemouth (Moji).

Liga Italia

Jadwal Liga Italia mulai memasuki pekan ke-18. Malam ini akan hadir aksi AC Milan dan Inter Milan di laga berbeda.

Jadwal (Bein Sport)

21:00 Cremonese vs Monza

00:00 Lecce vs AC Milan

02:45 Inter vs Verona.

Liga Spanyol

Jadwal Liga Spanyol malam ini akan menampilkan laga pekan ke-17. Ada laga Sevilla, Osasuna, dan Bilbao.

Jadwal (Bein Sport)

20:00 Valladolid vs Rayo Vallecano

22:15 Girona vs Sevilla

00:30 Osasuna vs Mallorca

03:00 Real Sociedad vs Athletic Bilbao.

Liga Prancis

Liga Prancis akan menghadirkan laga pekan ke-19. Malam ini ada tiga laga yang akan berlangsung, yakni:

23:00 Lens vs Auxerre

01:00 Marseille vs Lorient

03:00 Lyon vs Strasbourg.

Baca Juga: Napoli Permalukan Juventus 5-1