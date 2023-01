Jadwal Bola Minggu 14 Januari: Liga 1, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, Liga Prancis

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola pada Minggu malam hingga Senin dinihari, 13 Januari 2023, akan menampilkan pertandingan Liga 1 Indonesia, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, dan Liga Prancis.

Inilah jadwal selengkapnya:

Liga 1

Liga 1 mulai memasuki putaran kedua. Malam ini akan hadir satu laga pekan ke-18, yakni Persija Jakarta vs Bali United. Satu laga lainnya, Arema FC vs Borneo FC, ditunda karena masalah ketersediaan stadion.

Persija Jakarta akan berusaha bangkit setelah dikalahkan Persib Bandung 0-1. Mereka kini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 32 dari 17 laga.

Bali United, yang merupakan juara bertahan, ada di posisi kedua klasemen dengan nilai 33. Mereka hanya terpaut satu angka dari PSM Makassar, sehingga bisa naik ke puncak klasemen bila menang.

Jadwal

Minggu, 15 Januari 2023

15:30 Persija Jakarta vs Bali United (Indosiar)

18:30 Arema FC vs Borneo FC (ditunda).

Liga Inggris

Liga Inggris akan mulai memasuki pekan ke-20. Malam ini ada laga besar Tottenham vs Arsenal. Selain itu ada juga Chelsea vs Crystal Palace dan Newcastle United vs Fulham.

Jadwal

(live Vidio)

21:00 Chelsea vs Crystal Palace

21:00 Newcastle United vs Fulham

23:30 Tottenham vs Arsenal (SCTV).

Liga Italia

Jadwal Liga Italia mulai memasuki pekan ke-18. Malam ini akan hadir aksi Lazio dan AS Roma di laga berbeda.

Inilah jadwalnya:

(Live Bein Sport)

18:30 Sassuolo vs Lazio

21:00 Torino vs Spezia

21:00 Udinese vs Bologna

00:00 Atalanta vs Salernitana

02:45 AS Roma vs Fiorentina.

Liga Spanyol

Jadwal Liga Spanyol malam ini akan menampilkan laga pekan ke-17. Malam ini akan hadir aksi Atletico Madrid, yang menghadapi Almeria.

Jadwal (live Bein Sport)

20:00 Getafe vs Espanyol

22:15 Almeria vs Atletico Madrid

Liga Prancis

Liga Prancis akan menghadirkan laga pekan ke-19. Malam ini akan ada sejumlah pertandingan, salah satunya adalah PSG. Tim penguasa klasemen itu akan menghadapi Rennes. Simak jadwalnya:

02:45 Rennes vs PSG

