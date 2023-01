Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-21: Ada Laga Besar Liverpool vs Chelsea dan Arsenal vs Manchester United

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ke-21. Dua laga besar akan tersaji, yakni Liverpool vs Chelsea dan Arsenal vs Manchester United.

Pertandingan Liverpool vs Chelsea akan hadir paling awal, pada Sabtu, 21 Januari 2023. Kedua tim sama-sama sangat membutuhkan kemenangan demi memperbaiki posisinya.

Kedua tim masih tercecer di papan tengah, tertinggal dalam persaingan berebut tiket Liga Champions. Liverpool di posisi kesembilan dengan nilai 28 dari 18 laga. Chelsea setingkat di bawahnya dengan nilai 28 dari 19 laga.

Dalam lima pertemuan sebelumnya, Liverpool menang dua kali dan Chelsea menang sekali. Dua pertemuan sebelumnya beruntun dimenangi The Reds.

Laga Arsenal vs Manchester United baru akan berlangsung pada Minggu, 22 Januari. Arsenal kini menempati posisi puncak klasemen dengan nilai 47 dari 18 laga. MU di posisi ketiga dengan nilai 39.

Dalam lima pertemuan antara kedua tim sebelumnya, kedua tim sama-sama menang dua kali. pada putaran pertama lalu, MU menang 3-1. Sedangkan pada putaran kedua musim lalu, Arsenal yang menang dengan skor sama.

Jadwal Liga Inggris pekan ke-21 juga akan menampilkan laga Leicester City vs Brighton,

Manchester City vs Wolves, Fulham vs Tottenham.