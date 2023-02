Jadwal dan Prediksi Persija Jakarta vs RANS Nusantara FC di Pekan ke-22 Liga 1 Jumat 3 Februari

Satu hal agak mengkhawatirkan adalah lini depan The Prestige Phoenix. Mereka baru saja melepas striker asing Wander Luiz, tapi tak membawa pengganti.

Adapun bagi Rans Nusantara FC sedang fokus untuk keluar dari zona degradasi. Sampai pekan ke-21, tim berjuluk The Prestige Phoenix ini masih tertahan di peringkat ke-16. Rapor buruk inilah yang membuat manajemen klub tak memperpanjang kerja sama dengan pelatih Rahmad Darmawan. Pelatih asal Brasil, Rodrigo Santana, menjadi penggantinya.

TEMPO.CO , Jakarta - Duel Persija Jakarta vs Rans Nusantara FC menjadi salah satu pertandingan yang tersaji pada pekan ke-22 Liga 1 2022-2023. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Patriot Candrabagha pada Jumat, 3 Februari 2023 pukul 15.30 WIB dan disiarkan langsung oleh Indosiar.

Rekap Hasil dan Klasemen Liga 1 Pekan 22: Persis vs Bhayangkara 1-3, Dewa United vs Madura United 1-1, Persikabo vs Persita 1-1

Hasil Liga 1 pada Kamis, 2 Februari 2023, menampilkan tiga pertandingan pekan ke-22. Hanya Bhayangkara FC yang menang.

