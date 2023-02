Rekap Hasil dan Klasemen Liga 1 Pekan Ke-23: Ditahan Bali United, Persib Bandung Gagal Kudeta PSM

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung gagal merebut kembali puncak klasemen Liga 1. Mereka hanya mampu bermain imbang 1-1 saat melawan Bali United dalam pertandingan pekan ke-23 Liga 1 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat, 10 Februari 2023.

Bali United unggul lebih dahulu lewat gol Privat Mbarga pada menit ke-79. Persib membalas pada menit ke-88, lewat gol David da Silva.

Persib Bandung mampu menjaga catatan positifnya. Mereka tetap tak terkalahkan dalam 15 laga. Namun, hasil seri ini gagal mengantar mereka ke puncak klasemen. Maung Bandung tetap di posisi kedua dengan nilai 46, tertinggal satu angka dari PSM Makassar yang sudah ebrmain 23 kali.

X

Bali United gagal menang untuk kelima kalinya secara beruntun. Tim juara bertahan ini tetap di posisi keenam dengan nilai 36.

Laga Bali United vs Persib Bandung menjadi akhir jadwal pekan ke-23. Dari sembilan laga yang dijadwalkan hanya tujuh yang bisa digelar. Dua lainnya, Persita Tangerang vs Persija Jakarta dan PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya, ditunda karena masalah perizinan.

Rekap Hasil Liga 1 Pekan Ke-23

Senin, 6 Februari 2023

Madura United vs Persis Solo 2-3.

Selasa, 7 Februari 2023

Persita vs Persija Jakarta (ditunda)

Bhayangkara FC vs Persikabo 3-2.

Rabu, 8 Februari 2023

PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya (ditunda)

Dewa United vs Borneo FC 1-0

RANS Nusantara vs Arema FC 1-2.

Kamis, 9 Februari 2023

PSM Makassar vs Barito Putera 4-1

PSS Sleman vs Persik Kediri 2-1.

Jumat, 10 Februari

Bali United vs Persib Bandung 1-1.

Klasemen Liga 1



Pilihan Editor: Jadwal dan Prediksi Arsenal vs Brentford di Liga Inggris Sabtu Malam