Liga 1 Paken Ke-24 Tuntas, Simak Rekap Hasil, Top Skor, Klasemen, dan Jadwal Berikutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pertandingan Liga 1 pekan ke-24 sudah tuntas digelar, Selasa, 14 Februari 2023. Sejumlah hal menarik patut jadi catatan.

Terjadi saling geser di puncak klasemen. Persija Jakarta sempat naik ke posisi teratas setelah menang 2-0 atas Arema, Minggu, 12 Februari. Namun, Selasa hari ini, posisinya direbut PSM Makassar.

PSM naik ke puncak setelah mampu mengalahkan Persib Bandung 2-1. Mereka sekaligus memberikan kekalahan pertama pada tim asuhan Luis Milla itu dalam 16 laga terakhir.

PSM Makassar juga berhasil menjadi satu-satunya tim yang mampu mengalahkan Persib Bandung dua kali pada musim ini. Pada putaran pertama lalu menghancurkan Maung Bandung dengan skor telak 5-1.

Pada pertandingan di Stadion Pakansari hari ini Persib Bandung sempat unggul lebih dulu berkat gol yang dicetak oleh Achmad Jufriyanto. Namun, PSM Makassar membalas melalui Ramadhan Sananta dan Yance Sayuri.



PSM Makassar kini memuncaki klasemen dengan nilai 50, unggul tiga poin dari Persija Jakarta dan terpaut empat angka dari Persib Bandung.

Pada pekan ini, Rans Nusantara FC kembali kalah. Mereka ditekuk Barito Putera 4-1, Selasa ini. Barito kini dilatih oleh Rahmad Darmawan yang baru dilepas Rans Nusantara.

Kekalahan keempat secara beruntun itu membuat Rans terpuruk ke dasar klasemen. Mereka kalah selisih gol dari Persik Kediri yang naik ke posisi 17. Meski menang, Barito juga masih ada di zona degradasi (posisi 16) dengan nilai 22.

Rekap Liga 1 Pekan Ke-24

Sabtu, 11 Februari 2023

Persita Tangerang vs Bhayangkara FC 1-0

Persikabo 1973 vs Madura United 0-2,

Minggu, 12 Februari 2023

Persija Jakarta vs Arema FC 2-0

Persis Solo vs Borneo FC 1-1.

Senin, 13 Februari

Persebaya Surabaya vs PSS Sleman 4-2

PSIS Semarang vs Dewa United 3-2.

Selasa, 14 Februari 2023

Persib Bandung vs PSM Makassar 1-2

Barito Putera vs RANS Nusantara 4-1

Persik Kediri vs Bali United 1-1.

