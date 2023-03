Di Tengah Proses Penjualan Manchester United, Marcus Rashford Disebut Tunda Perpanjangan Kontrak

TEMPO.CO, Jakarta - Ketika tenggat waktu penawaran Manchester United terus bergulir, tenggat waktu bagi Marcus Rashford untuk menandatangani kontrak baru dengan Setan Merah juga semakin dekat. Penyerang timnas Inggris itu masih memiliki 12 bulan tersisa di kontraknya ketika musim 2022-2023 berakhir. Artinya, jika kesepakatan tidak tercapai sebelum Januari tahun depan, Rashford berpotensi meninggalkan MU dengan status bebas transfer.

Menurut laporan di Inggris, waktu sangat penting karena sang penyerang tidak ingin segera menandatangani kontrak baru, melainkan lebih memilih untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi dalam hal kepemilikan baru klub.

Pemain berusia 25 tahun itu telah mencetak 27 gol musim ini dan pers lokal di Manchester melaporkan bahwa dia sangat diminati oleh Paris Saint-Germain (PSG), yang bersedia mengontraknya. Manajer MU Erik ten Hag mengatakan bulan lalu bahwa kontrak Rashford adalah prioritas, meskipun tampaknya sekarang sang pemain telah mengambil tindakan sendiri dan mendikte bagaimana hal-hal yang harus dilakukan.

Siapa Pemain Bergaji Tertinggi di MU?

Seperti dilansir AS pada Jumat, 24 Maret 2023, Rashford saat ini dikabarkan bergaji 200 ribu pound atau sekitar Rp 3,7 miliar per pekan, tetapi klub tidak tertarik menambah beban pada struktur gaji dan melampaui batas 300 ribu pound seperti yang diperoleh Casemiro. Pemain bergaji tertinggi di MU adalah kiper David de Gea, yang dilaporkan sedang dalam kesepakatan yang menghasilkan 375 ribu pound per pekan.

Bek Swedia Victor Lindelof, 28 tahun, yang masih memiliki satu tahun tersisa di kontraknya, juga dikatakan memantau situasi dan akan memutuskan masa depannya di akhir musim.

